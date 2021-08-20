تقرير: نساء أفغانستان قلقات من فقدان الحقوق التي حصلن عليها خلال 20 عامًا

بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بعناصر حركة طالبان الأفغانية من السلطة في 2001، نشأ جيل جديد من النساء في أفغانستان، مع أسلوب حياة، كان من المستحيل تواجده في ظل حكم الحركة السابق، حيث بدأت النساء في الذهاب إلى المدارس والجامعات، وحصلن على مناصب حكومية عالية، ومقاعد في البرلمان، وأدرن أعمالهن التجارية الخاصة، وشاركن في تمثيل أفغانستان في الألعاب الأولمبية، والآن قد تعني عودة طالبان إلى السلطة فقدهن الأمل في مستقبل أفضل، ويبدو أن العديد من الأفغانيات لسن مستعدات للعودة إلى ذلك العهد السابق.

وبعد أيام فقط من استيلاء طالبان على أفغانستان، قررت الشابة الأفغانية آسية (22 عامًا) التحدث إلى ”الحركة“، وغادرت منزلها في كابول، حيث تدربت كمحامية، وأنشأت شركات، وبدأت ببث مباشر على ”إنستغرام“ لتشجيع أصدقائها على الاحتجاج وإظهار أنهن ”لم يعدن النساء اللواتي يقبلن القواعد التقييدية“.

وتخشى آسية من أن ”ينعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة، في ظل حكم طالبان (الجديد)، وتنتهي حياتها المهنية فجأة“.

ووفقًا لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، استعرضت آسية، في الفيديو المباشر، العاصمة كابول المذعورة والفارغة، وقالت: ”شعرت أنني وشقيقتي كنا الوحيدتين في المدينة“.

ومن ثم دخلت الشابة إلى مركز للشرطة، حيث تنتشر عناصر طالبان الآن، وصاحت في وجه القوات: ”هل يمكنني التحدث إليكم؟ هل يمكننا التحدث؟“.

وقالت لأعضاء طالبان إن ”جميع أصدقائها قلقون وخائفون، وإنهم لا يخرجون من منازلهم ويريدون أن يعرفوا ما إذا كان ينبغي عليهم الخروج من المنزل أم لا، ثم سألت ما إذا كان الزي الذي ترتديه مقبولًا“، ثم أجاب أحد مسؤولي طالبان: ”من الأفضل أن ترتدي البرقع“.

وقالت آسية إن ”ما فعلته كان صعبًا عليها للغاية، وإنها احتاجت كل شجاعتها، لكنها تعتقد أنها كانت نقطة بداية مهمة“.

وشرحت خلال مقابلة مع الصحيفة: ”لست متأكدة من عدد النساء اللواتي ذهبن إلى مكاتبهن بعد تولي طالبان زمام الأمور، واعتقد أنني أول من توجهت إلى مكتبها، ولكن كان على شخص ما أن يخاطر“، موضحة أنها ”كانت خائفة، عندما كانت تسير إلى مكتبها، رأت العديد من قوات طالبان بدوريات في شوارع كابول“.

وقالت: ”كان قلبي يرتجف وكنت أخشى أن يأتوا ويجلدونني أو حتى يطلقوا النار عليَّ، فكل شيء ممكن“.

يذكر أن حركة طالبان كانت تسيطر على أفغانستان من 1996 إلى 2001، وفرضت الشريعة الإسلامية الصارمة التي تقضي بتغطية النساء بشكل كامل، عبر ارتداء ”البرقع“ في الأماكن العامة، وعدم السماح لهن بالخروج دون ولي أمر، كما منع عناصرها النساء من الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو زيارة المراكز الصحية، وجلدوا ورجموا وأعدموا من لا يلتزم بالقواعد.

وآنذاك، تعرضت والدة ”آسية“ للجلد، وأُطلقت عليها النار في ساقها لأنها كانت ترتدي حذاء كاشفًا.

وقالت آسية: ”الندبة من الطلقة لا تزال موجودة على ساق والدتي، ولا أريد أن اختبر أنا أو صديقاتي مثل هذه الأشياء، لذلك نحتاج لجعلهم يفهمون أننا لا نقبل أي شيء أقل من ذلك“.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، أكدت الحركة للمجتمع الدولي والشعب أنها ستحترم حقوق المرأة ”في حدود الإسلام“.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في مؤتمره الأول في كابول: ”لن يكون هناك أي شيء ضد المرأة في حكومتنا، وإذا استمرت النساء في العيش وفقًا للشريعة، سنكون سعداء، وسيكن سعداء“.

ومع ذلك تعبّر العديد من النساء عن قلقهن، لأن تفسير طالبان للشريعة ”متطرف“ للغاية.

ومن ناحية أخرى، ذكرت التقارير الواردة من المقاطعات وكابول أن قوات طالبان بدأت تفتيش المنازل، وتم تفتيش العديد من بيوت الصحفيات والناشطات، وتلقى بعضهن تهديدات بالقتل، بحسب التقرير.

وفي هيرات، أُعيدت نساء كثيرات إلى بيوتهن عندما حاولن الذهاب إلى جامعاتهن أو مكاتبهن، وفي كابول، قالت شبنام دوران، وهي مقدمة برامج، إنها مُنعت من العمل بينما سُمح لزملائها الذكور بالذهاب إلى مكاتبهم.

جيل جديد من النساء في أفغانستان

وقالت فاطمة (25 عامًا): ”فقدت وظيفتي وجامعتي وأحلامي، وقلبي مكسور، وأتناول حبوب منومة لأتمكن من النوم، حيث لا أستطيع ذلك، ونادمة على كل تلك الليالي التي قضيتها في الدراسة والعمل بجد، وأتمنى لو لم أعذب نفسي بالحصول على هذه الشهادات، ماذا سأفعل بها الآن؟“.

وقالت ”زهرة“، وهي صحفية تعمل مع منظمة دولية: ”حتى لو تمكنت من النجاة، ليس لدي أي مستقبل في أفغانستان، يجب أن أجلس في المنزل، وأشاهد كل جهودي وأحلامي وهي تختفي، والحياة تصبح عديمة الفائدة“.

وتكشف هذه الرسائل التي تلقتها صحيفة ”الإندبندنت“ مستوى اليأس والعجز والحزن الذي تعيشه النساء أثناء تخيل حياتهن في ظل حكومة طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص اليائسين الذين ينتظرون خارج المطار في كابول وهم يحاولون الفرار من المستقبل المظلم الذي يتوقعون مواجهته.

فعلى سبيل المثال، ذهبت ”شكرية“، وهي أم شابة مع طفليها وزوجها، إلى المطار أكثر من 4 مرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى أنها ستقوم بإجلاء مواطنيها مع الموظفين الأفغان وأسرهم، حيث تخشى العودة إلى ما كانت عليه الحياة قبل 20 عامًا، وتأمل الفرار مع أسرتها على متن رحلة إنقاذ دون معرفة أين سينتهي بها المطاف.

وقالت: ”نريد فقط الحصول على رحلة، فأي مكان سيكون أفضل من هذه الأرض الملعونة، لقد دمرت طالبان حياتي، ولا أريد نفس الجحيم لأطفالي“.

ومع ذلك، تتمسك ”آسية“ وآلاف الشابات الأخريات بمبادئهن، ورفضهن العودة إلى عهد طالبان السابق، وعقدن العزم على البقاء والوقوف في وجوه عناصرها، وتصر آسية، التي عملت بجد منذ العام 2017 لبناء تجارتها الخاصة، على العودة إلى عملها.

وقالت لصحيفة الإندبندنت، إنها ”ليست متأكدة من المستقبل، ولكنها تعتقد أن النساء يجب أن يقدمن مطالبهن لطالبان من البداية“.

وأضافت: ”لا يمكنني أن أُضيع جهودي، ويتعين على طالبان أن تتغير، وإلا فلن أقبلها أنا أو المجتمع، سأبقى في كابول حتى لو كنت متأكدة بنسبة 99% من أنهم سيقتلونني، سأبقى من أجل الـ 1%“.