"ناشيونال إنترست": أسطول "البعوض" الكوري الشمالي خطر يهدد الشطر الجنوبي

قالت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية إن أحد التهديدات الحقيقية التي ستواجهها كوريا الجنوبية إذا دخلت حربا مع الشطر الشمالي، هو أسراب من الزوارق البحرية الصغيرة المسلحة بالصواريخ والطوربيدات.

وذكرت المجلة في تقرير لها أن كوريا الشمالية تملك حوالي 300 زورق هجوم سريع، يتراوح وزنها بين عشرين طنًا من قوارب الطوربيد، إلى ست سفن ذات تأثير سطحي من فئة ”نونجو“ تزن 200 طن وتحمل مدفع 76 ملم، إضافة إلى نسخة محلية من الصاروخ الروسي Kh-35 المضاد للسفن.

وأوضحت أن العمود الفقري للقوات الكورية الشمالية يتكون من أكثر من 200 قارب طوربيد، مسلحة بزوجين من أنابيب الطوربيد وبعض المدافع الرشاشة أو المدافع الصغيرة.

وقالت إنه ”لا يمكن لأسطول البعوض هذا أن يلحق أكثر من (لدغة) في معركة بحرية مفتوحة ضد البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية.“

وأضافت: ”لكن عند استخدامها في المياه الساحلية، يمكن أن تكون مدمرة من خلال شن هجمات سريعة ومفاجئة بأسطول القوارب للتغلب على دفاعات سفن العدو، لكون مثل هذه الهجمات انتحارًا لن يزعج بيونغ يانغ إذا كانت الجائزة غرق أو تدمير مدمرة كورية جنوبية، أو طراد أمريكي أو حتى حاملة طائرات أمريكية“.

ولفتت المجلة إلى أنه تم الكشف عن رد كوريا الجنوبية على هذه القوارب خلال معرض دفاعي، حيث كشفت الشركتان الكوريتان ”LIG Nex1“ و ”Hanwha“ النقاب عن نظام قاذفة صواريخ، مصمم خصيصًا لوقف هجمات أسراب القوارب الكورية الشمالية.

وأوضحت أن القاذفة تحتوي على 12 عبوة، تضم كل منها صاروخ 130 ملم مسلحا برأس حربي يبلغ وزنه ثمانية عشر رطلاً، بينما يبلغ أقصى مدى للصاروخ اثني عشر ميلاً، ونظام توجيه في منتصف المسار يمكنه ضبط مساره أثناء الطيران باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والملاحة بالدفع الذاتي، ووصلة البيانات الصاعدة، قبل أن يوجهه نظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء إلى الهدف.

وذكرت أنه يمكن لنظام التحكم في إطلاق النار بقاذفة الصواريخ أن يشتبك مع أكثر من ثلاثة أهداف في وقت واحد، ما قد يحد من أي هجوم يشمل قوارب عديدة.

وقالت المجلة: ”يبلغ الحد الأدنى للصاروخ حوالي ميلين، ما سيخلق منطقة ميتة لاختراق السفن الكورية الشمالية.“

وأضافت أن ”القوات البحرية الأخرى تبحث في حلول مماثلة، وعلى وجه الخصوص، تشعر البحرية الأمريكية بالقلق من هجمات الأسراب، بالنظر إلى أن إيران ستستخدم أيضًا أساطيل من القوارب الصغيرة والسريعة لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج العربي“.

واختبرت البحرية إطلاق صاروخ هيلفاير معدّل مضاد للدبابات تابع للجيش الأمريكي، أعيد تشكيله كصاروخ مضاد للسفن، إضافة إلى مدفع على ظهر السفن عيار 57 ملم“.