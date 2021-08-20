صحيفة: بايدن يسعى لتحييد أي معارضة إسرائيلية لاتفاق نووي مع إيران

أكدت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى خلال لقائه المرتقب برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، تحييد أي معارضة إسرائيلية لاتفاق نووي جديد مع إيران.

وقالت إنه ”ليس من الواضح ما إذا سيكون هناك اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، بسبب المقاومة الإيرانية المستمرة، إلا أن مصلحة إدارة بايدن هي أن تكون قادرة على الدخول في مثل هذه الصفقة بأقل قدر من المقاومة الشعبية في إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”في حال قرر بينيت محاربة خطة بايدن للعودة للاتفاق النووي مع إيران كما فعل سلفه السابق بنيامين نتنياهو، فإن ذلك سيؤدي إلى معارضة للصفقة مع إيران داخل الولايات المتحدة“.

وأضافت أنه ”إذا لم تكن هناك معارضة عامة لإسرائيل بشأن الصفقة، يمكن لإدارة بايدن أن تخبر الحزب الجمهوري، الذي من المؤكد أنه سيصطف ضدها، والمعارضون في الحزب الديمقراطي، أن إسرائيل تقف إلى صفنا وتتحدث إلينا بهدوء حول ما هو اللازم لإنجاح الصفقة“، متسائلة عما سيقول بينيت علنًا عن الصفقة؟، وهل سيعارضها بقوة؟“.

وأكدت الصحيفة، أن ”غياب المعارضة الإسرائيلية للعودة للاتفاق النووي ستحافظ على الخلافات مع الرئيس بايدن، كما يمكن أن تظهر قدرته على التغلب على الانقسام الحزبي بشأن إسرائيل والعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة ديمقراطية“.

وتساءلت الصحيفة: ”هل يدلي نفتالي بينيت بتعليقات غير ضارة حول العودة للاتفاق النووي مع إيران ويكتفي بالقول إن إسرائيل لديها مخاوف جسيمة وتشاركها مع أصدقائها الأمريكيين“.

القضية الفلسطينية

ولفتت إلى أن ”إدارة بايدن ترغب في بقاء حكومة التغيير الإسرائيلية في السلطة، على الرغم من أن بينيت قد لا يتفق معها من الناحية الأيديولوجية“، مشيرةً إلى أن ”وزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيحل محل بينيت في غضون عامين، لديه مصلحة كبيرة في ضمان حصوله على مقاليد السلطة“.

وبينت الصحيفة ”أنه من غير المرجح أن تضغط الولايات المتحدة علنًا على بينيت بشأن القضية الفلسطينية، بخلاف الإدلاء بتعليقات شكلية حول دعم حل الدولتين والحاجة إلى الامتناع عن الإجراءات مثل بناء المستوطنات، التي يمكن أن تجعل الوصول إلى هذا الهدف أكثر صعوبة“.

ورجحت ”أن يمتنع بايدن عن الضغط علنًا على المستوطنات، فهو يدرك أن ذلك قد يعرض الحكومة للخطر، كما أن الطرفين توصلا إلى اتفاق غير رسمي حول شبه تجميد للبناء الاستيطاني، كتلك التي توصل إليها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون مع جورج دبليو بوش“.

وشددت الصحيفة الإسرائيلية، أن ”بايدن ليس لديه مصلحة في جعل الأمور صعبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي“، مضيفةً أنه ”لا أحد في واشنطن يعتقد حقًا أن صفقة مع الفلسطينيين على وشك الحدوث، كما أن التطورات الأخيرة في أفغانستان جعلت المسؤولين في واشنطن يدركون أن هذا ليس الوقت المناسب لمطالبة الإسرائيليين بالمخاطرة الأمنية على أساس على تأكيدات دعم الولايات المتحدة“.

ونوهت إلى أنه ”قد تستمر الجهود الأمريكية النشطة على المسار الفلسطيني في الظهور، لكن من المرجح أن ينتظروا حتى يتولى يائير لابيد زمام الأمور، وهو شخص تعتقد واشنطن أنه قد يكون أكثر استعدادًا من بينيت لدفع العملية إلى الأمام“.

عاصمتهم هناك

ومضت الصحيفة الإسرائيلية قائلة، إنه ”من المرجح أن يطلب بايدن من بينيت بعض خطوات حسنة النية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك فتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية لخدمة الفلسطينيين، والتي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب“.

وبحسب الصحيفة، ”فإنه نظرًا لحساسية القضية فقد تقرر تأجيلها إلى ما بعد إقرار الميزانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، بما يضمن أن تكون الحكومة الإسرائيلية على أسس أكثر صلابة“.

وأكدت أن ”إدارة بايدن قدمت التزامات غير رسمية للفلسطينيين بشأن إعادة فتح القنصلية، وقد تتوقع أن يمنحهم بينيت ذلك، على الرغم من أن هذه الخطوة مليئة بنوع من الرمزية، التي كان بينيت سيحارب ضدها بكل قوتها لو كان لا يزال في المعارضة“.

كما أكدت الصحيفة أن ”الولايات المتحدة لا توجد لديها في أي من عواصم العالم سفارة وقنصلية، الأمر الذي يؤكد أن وضع واحدة في القدس يشير للفلسطينيين بأن الإدارة الأمريكية تعترف بحقهم في عاصمة بالمدينة أيضًا“.

ونوهت الصحيفة، إلى أن ”وضع القنصلية الأمريكية في القدس يعتبر بمثابة تصريح سياسي للسلطة الفلسطينية بأنهم سيحصلون في يوم من الأيام على عاصمتهم هناك“، مبينة أنه ”إذا كانت القنصلية لأغراض إصدار التأشيرات فمن المنطقي وضعها في مركز سكاني مثل رام الله وليس القدس“.

وتطرقت الصحيفة إلى ”أنه على الرغم من أن القضية الفلسطينية ستكون بالتأكيد جزءًا أساسيًا من المناقشات، إلا أنه من الملاحظ أن بينيت لم يذكرها في البيان الذي أصدره مكتبه يوم الأربعاء معلنا زيارته للولايات المتحدة، بينما فعل الأمريكيون ذلك“.