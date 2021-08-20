لابيد: حل الدولتين ليس مطروحا خلال فترة تولي بينيت

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن ”حل الدولتين“ مع الفلسطينيين ليس مطروحا في الفترة التي يتولى فيها زعيم حزب ”يمينا“، نفتالي بينت، منصب رئيس الوزراء.

وقال لابيد في تصريحات صحفية للقناة العبرية ”11“، إن ”هناك احتمالية لعودة هذا الحل إلى جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، لكن بمجرد أن يتولى هو السلطة، بعد تناوبه مع بينت في غضون عامين“.

وبين أن ”ذلك يكون من خلال اتفاق ائتلاف تقاسم السلطة الذي وقعه الطرفان في وقت سابق من هذا العام، وعلى إثره تم الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.

وكشف لابيد، أنه ”لا هو ولا نفتالي بينيت تحدثا إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول هذا الموضوع“.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، توقع أن تكون هذه الموضوعات، مطروحة على جدول الأعمال، عندما يسافر رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: ”لا يوجد اتفاق في الحكومة الإسرائيلية الحالية بشأن القضية الفلسطينية“، مبينا أن ”محادثة عباس، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كانت حول الحكومة“.

وأشار وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد في حديثه مع القناة، إلى أنه ”ليس من الضروري أن يتصل بالرئيس محمود عباس“.

وتأتي تصريحات لابيد، في ظل توقف الجهود السياسية بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني منذ فترة طويلة.

وكانت القناة ”12“ العبرية قد قالت في وقت سابق، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، رفض السماح لوزير الدفاع بيني غانتس لقاء رئيس السلطة محمود عباس“.

ولفتت القناة إلى أن ”بينت لا يعتقد بوجود مصلحة إسرائيلية من هذا اللقاء“، مبينة أن ”غانتس، أصيب بخيبة أمل بعد رفض رئيس الحكومة هذا الطلب خلال الأيام الماضية“.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة ”11“ أن ”بني غانتس، يعتقد بأنه أكبر مسؤول يمكن له لقاء عباس، حيث لا توجد مصلحة لرئيس الوزراء نفتالي بينت، بإجراء لقاء كهذا حتى لا يخسر ناخبيه من اليمين الإسرائيلي“.

ورأى التقرير العبري أن عقد لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس السلطة محمود عباس ”ستكون له نتائج سياسية لا ترغب بها إسرائيل حاليا“.