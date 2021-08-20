ملك ماليزيا يعين إسماعيل صبري رئيسا للوزراء‎

أصدر ملك ماليزيا قرارا بتعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء اليوم الجمعة، خلفا لمحيي الدين ياسين الذي استقال بعد خسارته بالأغلبية في البرلمان.

وتولى صبري، الذي كان نائبا لمحيي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كوفيد-19 وتعثرا اقتصاديا، وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية.

وقال القصر في بيان إن صبري حصل على دعم الأغلبية، حيث أيده 114 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وذكر الملك أنها ستتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة اقتراع بالثقة في البرلمان بعد تعيينه.

وبتعيين إسماعيل صبري يعقوب يعود حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة للسلطة، بعد ثلاثة أعوام من هزيمته في الانتخابات العامة بسبب مزاعم فساد.

وكان ياسين قد قدم استقالة حكومته للملك الإثنين الماضي، في وقت أعلن فيه القصر الملكي أن الانتخابات ليست الخيار الأمثل للبلاد.

وقال ياسين في تصريحات، عقب إعلان استقالته، إنه يأمل تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

ورغم أن محيي الدين ياسين البالغ من العمر 74 عاما نجح على مدى 18 شهرا في إدارة الصراع داخل حكومته وخارجها، فإن كثيرا من المراقبين توقعوا أخيرا أن أيامه باتت معدودة في سدّة الحكم، وذلك بعد رفع أحزاب موالية ومعارضة قوائم بأسماء ممثليها في البرلمان إلى الملك، تؤكد فقدان الحكومة دعم الأغلبية البرلمانية.

وفي وقت سابق، خير الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، رئيس الوزراء بين الاستقالة أو التصويت على الثقة في البرلمان.

يُذكَر أن محيي الدين وصل إلى السلطة في آذار/مارس 2020، حين عينه الملك دون انتخابات، وقاد حكومة ائتلافية بعد سقوط حكومة مهاتير محمد، أحد أبرز الوجوه السياسية في ماليزيا.

وتعرّض محيي الدين ياسين، لانتقادات من جانب المعارضة بسبب فرضه في كانون الثاني/يناير حالة الطوارئ، نتيجة تفشي وباء كورونا، وتعليق أعمال البرلمان، الأمر الذي سمح له بالإفلات من تنظيم انتخابات.

وكان رئيس الوزراء السابق قد طلب من نواب المعارضة الجمعة، دعمه مقابل تبني عدة إصلاحات، في محاولة للبقاء في السلطة.