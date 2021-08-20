صحف عالمية: انتفاضة أفغانية ضد طالبان.. وإسرائيل تبحث الرد على التحدي الإيراني

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات الراهنة، وأبرزها تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سقوط الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب أمام اجتياح حركة طالبان للبلاد عقب الانسحاب العسكري الأمريكي، وتوابع الشحنة النفطية الإيرانية إلى لبنان وتأثيرها على إسرائيل، وكذلك الحملة المستمرة التي تقوم بها الحكومة الروسية للقضاء على المعارضة قبل الانتخابات.

أزمات تواجه طالبان في أفغانستان

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن ”حركة طالبان واجهت تحديا جديدا، يوم الخميس، في ظل سيطرتها على الأوضاع في أفغانستان، حيث قام عناصرها بتفريق محتجين سلميين بالقوة القاتلة، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إن المزيد من الدبلوماسيين يصلون إلى مطار كابول، للمساعدة في ترحيل المواطنين الأفغان والأمريكيين الراغبين في الرحيل عن أفغانستان“.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: ”في العاصمة كابول، ومدن أفغانية أخرى، خرج متظاهرون وهم يحملون علم الجمهورية الأفغانية، التي أطاحت بها طالبان، الأحمر والأخضر والأسود، وقاموا برفع العلم فيما يمثل نموذجا على مقاومة حكم حركة طالبان، وهتفوا قائلين: علمنا كرامتنا، الله أكبر“.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: ”إنهم يحتفظون بقنوات اتصال مع قادة طالبان في محاولة لتسهيل الطريق أمام مواطنين أمريكيين، والأفغان حاملي التأشيرة وطلبات الهجرة، كي يصلوا إلى مطار حميد كرزاي الدولي في كابول، فهناك ما يقرب من 6 آلاف شخص ينتظرون في المطار كي يتم ترحيلهم على متن طائرات عسكرية“.

وكتبت: ”تقوم الولايات المتحدة وكولومبيا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية يمكن أن ترسل ما يصل إلى 4 آلاف أفغاني، عملوا مع الحكومة الأمريكية في أفغانستان، إلى كولومبيا بصورة مؤقتة، حتى تتم مراجعة أوراق الهجرة الخاصة بهم، وفقا لما أكده مسؤولون أمريكيون ومصدر مطلع على الموقف“.

وتابعت: ”تجاهد الولايات المتحدة لإقناع حكومات حليفة أخرى بقبول اللاجئين الأفغان، حيث تعتبر ألبانيا من بين الدول التي عرضت استضافة بعضهم“.

وقالت: ”امتدت الاحتجاجات المناهضة لحركة طالبان إلى كابول، أمس الخميس، بعد ظهورها أولا في شرق أفغانستان، وذلك في الذكرى 102 لنهاية الحكم البريطاني“.

وأضافت: ”أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المظاهرات في كابول، حيث كانت النساء أحد العناصر البارزة المشاركة في الاحتجاجات، ورد متمردو طالبان على المظاهرات بإطلاق النار في الهواء، ويبدو أن بعضهم كان يستهدف المتظاهرين المحتشدين.. وقال متظاهرون إن الجماعة ضربت المحتجين، وحطمت بعض السيارات والدراجات النارية التي رافقت الاحتجاج“.

وأشارت إلى أن طالبان تواجه أيضا تمردا مسلحا ناشئا في وادي ”بنجشير“ شمال أفغانستان، وهو أحد الأماكن القليلة التي لم تسيطر عليها الحركة حتى الآن.

شحنة النفط تحدٍ لإسرائيل

قالت صحيفة ”هآرتس“ إن شحنة النفط الإيرانية الموجهة إلى لبنان تمثل تحديا جديدا لإسرائيل.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”ستتم مناقشة التهديد الإيراني خلال اللقاء الذي يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع رغبة واشنطن في إحياء الاتفاق النووي، وتحفظ إسرائيل على تلك الخطوة“.

ومضت تقول: ”ستواجه إسرائيل تحديا إيرانيا آخر، تمت مناقشته بالتأكيد في المحادثات الأخيرة مع مصر، وترسل إيران عبر قناة السويس أول ناقلة نفط متجهة إلى لبنان، الغارق في أزمة عميقة، وسيحقق حزب الله إنجازا على أسس إنسانية، وسيفتح طريقا جديدا غير خاضع للرقابة بين إيران ولبنان“.

وكتبت: ”دون شك، فإن إسرائيل ومصر تدرسان كيفية التحرك، في الوقت الذي هدد فيه الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله بالرد على أي عدوان يستهدف ناقلات النفط“.

وقالت: ”يتعين على الحكومة الأمنية الإسرائيلية الحالية الآن، دراسة سريعة للقضايا الاستراتيجية، لأنه لا يزال هناك احتمال لتدهور سريع في عدد من المجالات“.

قيود جديدة من حكومة بوتين

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن ”الكرملين يهاجم آخر مراقب للانتخابات قبل الاختبار الرئيسي الذي سيواجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام صناديق الاقتراع“.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”قامت روسيا بتصنيف مراقب الانتخابات الوحيد الباقي في البلاد على أنه ”وكيل أجنبي، قبل التصويت الذي يمثل تهديدا للأغلبية الساحقة التي يتمتع بها حزب الرئيس بوتين“.

ومضت تقول: ”المراقب الانتخابي ”غولوز“، أو ”صوت“، تم تأسيسه عام 2000، وأصبح معروفا على خلفية دوره في كشف التزوير في انتخابات عام 2011، ما تسبب في احتجاجات حاشدة، وكذلك في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي فاز فيها بوتين بولاية ثالثة، بعد 4 سنوات قضاها في منصب رئيس الوزراء“.

وكتبت: ”تقوم المجموعة بتدريب مراقبي الانتخابات، وتشغيل خط هاتفي يسمح للناخبين بالإبلاغ عن الانتهاكات خلال العملية الانتخابية. وقالت وزارة العدل الروسية إن ”غولوز“ تم إضافتها إلى قائمة العملاء الأجانب غير المسجلين“، مشيرة إلى أنها حصلت على تمويل من مواطن في جمهورية أرمينيا.

وأردفت قائلة: ”المنظمات المصنفة على أنها ضمن قائمة العملاء الأجانب، يتعين عليها الكشف عن أهدافها، والخضوع لفحص مالي صارم مع عقوبات مشددة في حالة انتهاك القوانين المنظمة لعملها“.