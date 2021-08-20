تقرير: أحداث أفغانستان ستشجع متشددين ودولا "معادية" على دخول مغامرات ضد أمريكا

رأت مجلة ”الإيكونومست“ البريطانية، أن الانسحاب الأمريكي غير المنظم من أفغانستان، أدى إلى تضاؤل قوة واشنطن في ردع أعدائها وطمأنة أصدقائها.

ورجحت المجلة في تقرير لها، أن ذلك ”سيشجع المتشددين في كل مكان، كما سيشجع على المغامرة من جانب الحكومات المعادية مثل روسيا أو الصين، ويثير قلق أصدقاء أمريكا“.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ”دافع عن هذا الانسحاب بالقول إن أفغانستان كانت تشتت الانتباه عن المشاكل الأكثر أهمية، مثل التنافس بين بلده والصين، لكن من خلال ترك أفغانستان بهذه الطريقة الفوضوية، سيكون بايدن قد زاد من صعوبة التعامل مع تلك المشكلات الأخرى“.

تشبث بطائرة

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت تريليوني دولار في أفغانستان، كما أنها فقدت أكثر من ألفي جندي أمريكي، بالإضافة إلى عدد كبير للغاية من الأفغان.

وذكرت ”الإيكونومس“ أنه ”إذا كانت أبواق طالبان الدعائية كتبت سيناريو فشل مهمة أمريكا في 20 عاما لإعادة تشكيل أفغانستان، فإنهم لم يظهروا بصورة مروعة“.

ولفت التقرير إلى الحال الذي وصل إليه المواطنون الأفغان، مع الصعود الثاني لحركة طالبان، قائلا إنه ”حتى لو كان الأفغان أكثر ثراء الآن مما كانوا عليه عندما غزت أمريكا بلدهم، فقد عادت أفغانستان إلى المربع الأول“.

وأضاف أن ”استسلام الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة دون قتال، وهو الأمر الذي أصر المسؤولون الأمريكيون على أنه لن يحدث قبل أيام، ترك الأفغان في مأزق مروع لدرجة أن التشبث بعجلات طائرة مقلعة بدا أفضل خياراتهم“.

وتابع أن ”حركة طالبان التي تسيطر على البلاد أكثر مما كانت تسيطر عليه عندما فقدت السلطة، صارت أفضل تسليحا، بعد أن استولت على الأسلحة التي أغدقت بها الولايات المتحدة على الجيش الأفغاني، وقد صار الأمر نهائيا الآن: هزيمة قوة عظمى“.

سماحة وتأويل

وبحسب المجلة، فقد أبدى المتمردون سماحة، وتعهدوا بأنهم لن ينتقموا من أولئك الذين عملوا مع الحكومة المنهارة، ويصرون على أنهم سيحترمون حقوق المرأة، في إطار تأويلهم للشريعة الإسلامية.

وتضيف: ”لكن هذا التأويل أبقى معظم الفتيات خارج المدرسة، ومعظم النساء محصورات في منازلهن عندما كانت الحركة آخر مرة في السلطة، في التسعينيات، وكانت العقوبات الصارمة، كالجلد والرجم وبتر الأطراف، شائعة، فيما تلاشت الحريات التي أخذها الأفغان في المناطق الحضرية كأمر مسلم به على مدار العشرين عاما الماضية، وهذه نتيجة مرعبة بالنسبة لسكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، ومدمرة للغاية للولايات المتحدة“.

وذكرت أنه ”لم يكن مفاجئا أن تفشل الولايات المتحدة في أن تحول أفغانستان إلى ديمقراطية، فبناء دولة مسألة صعبة، كما أن القليل توقعوا أن تتحول إلى سويسرا“.

واعتبرت أنه ”كان منطقيا أن يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إنهاء القتال، فقد أمضت بلاده 20 عاما في مكان ذي أهمية إستراتيجية متواضعة لم يعد معظم الناخبين الأمريكيين منذ فترة طويلة يلقون له بالا، كما تم تحقيق الهدف الأساسي من الغزو، وهو تفكيك قاعدة عمليات القاعدة الرئيسية إلى حد كبير، رغم أن هذا الإنجاز قد ينتكس“.

حليف متلقب

وتقول المجلة إنه ”بالنظر إلى مدة وحجم وتكلفة الانتشار الأمريكي، في أفغانستان، فإن الادعاء بأن أمريكا تظهر نفسها على أنها حليف متقلب من خلال السماح للحكومة الأفغانية بالسقوط، مسألة مبالغ فيها، إذ لم يكن النظام المنهار في كابول حليفا كألمانيا أو اليابان، بل كان أضعف بكثير وأكثر فسادا، ويعتمد كليا على الولايات المتحدة من أجل البقاء“.

لكن المجلة شددت على أن ذلك ”لم يعف أمريكا من مسؤولية الانسحاب بطريقة منظمة، فقد فشل الرئيس بايدن في إظهار ولو قدر ضئيل من الرعاية لمصلحة الأفغان، فيما لم يكن على القوات الأمريكية أو الأجنبية أن تهزم حركة طالبان، لكن كان عليهم منع انهيار الجيش الأفغاني، إلى حد كبير من خلال القوة الجوية، وبالتالي يجبرون طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات“.

وختمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن ”المدافعين عن بايدن، يجادلون بأن سلفه دونالد ترامب، كان يائسا من التوصل لاتفاقية سريعة مع طالبان لدرجة أنه قبل شروطا غير معقولة، ووافق على إنهاء انتشار القوات الأمريكية دون حتى تأمين وقف إطلاق النار، ناهيك عن خطة واضحة لإنهاء الحرب الأهلية“.