صحيفة: دبلوماسيون أمريكيون حذروا في يوليو من سقوط كابول السريع

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ يوم الخميس، أن نحو 25 دبلوماسيا أمريكيا في أفغانستان، أرسلوا برقية داخلية الشهر الماضي حذروا فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، من احتمال سقوط العاصمة الأفغانية كابول سريعا في يد طالبان مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن البرقية السرية موقعة بتاريخ 13 تموز/ يوليو، وقدمت توصيات بشأن سبل تخفيف حدة الأزمة والإسراع بعملية إجلاء.

وبعث الدبلوماسيون هذه البرقية عبر ما تعرف ”بقناة المعارضة“، وهي وسيلة تراسل للعاملين بوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية يمكنهم من خلالها توجيه نقد بناء للسياسات الحكومية.

وواجهت الإدارة انتقادات لغض الطرف عن إخراج الدبلوماسيين وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، وكذلك الحلفاء الأفغان، من ذلك البلد إلى أن بدأت طالبان تسيطر على الأمور.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تأكيد تفاصيل محددة أو تبادل محتوى البرقية.

وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، لشبكة سي.إن.إن: ”أعتقد أن البرقية تعكس ما قلناه طوال الوقت، وهو أنه لا أحد كان يعلم بهذه الدقة والتحديد أن الحكومة والجيش الأفغانيين سينهاران في غضون أيام“.

وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة الخارجية أخذت مخاوف من صاغوا البرقية على محمل الجد، وهو ما ظهر في أمور منها التنديد بفظائع طالبان قبل سيطرتها على كابول يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن آراء الدبلوماسيين وُضعت في الحسبان عند التخطيط ووضع السياسيات المتعلقة بأفغانستان.

وأضاف برايس: ”نقدر هذه المعارضة الداخلية البناءة. إنها وطنية وتحظى بالحماية وتجعلنا أكثر فعالية“.

وسيطرت حركة طالبان، على البلاد، بشكل خاطف، ودخلت العاصمة كابول، الأحد الماضي، فيما فر الرئيس أشرف غني إلى الخارج.