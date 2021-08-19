لابيد: غانتس لن يذهب لتشكيل حكومة مع نتنياهو

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن وزير الدفاع بيني غانتس، لن يترك الائتلاف الحكومي الحالي ويذهب لتشكيل حكومة جديدة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن لابيد، قوله: ”نتنياهو ليس رئيسا للوزراء الآن ولن يصدقه أحد، لقد خدع غانتس من قبل وسيفعل ذلك مرة أخرى“.

يأتي ذلك، تعليقا على تقرير لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، كشفت فيه عن ”خطة جديدة يقودها بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت، تتمثل بعرض رئاسة الحكومة، دون تناوب، على وزير الدفاع بيني غانتس“.

وقالت الصحيفة، إن ”حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، من خلال مقترحات يعرضها على غانتس“.

وأوضحت أن ”خطة نتنياهو التي عرضها على جهات في المعارضة الإسرائيلية، تنص على إمكانية الاتفاق مع وزير الدفاع وزعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، على تعيينه رئيسا للحكومة، من خلال اقتراح نزع ثقة عن الحكومة الحالية، ودون تناوب“.

ورجحت الصحيفة، أن ”المعارضة ستتمكن من حشد تأييد 61 عضوا من الكنيست لهذه الخطوة الجديدة“.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وحلفاءه السياسيين سيلتزمون باتفاق التناوب ويمكنونه من أن يصبح رئيسا للوزراء في أغسطس 2023، قال لابيد للقناة العربية الـ“12، إنه ”يتوقع أن بينيت وحلفاؤه سيلتزمون باتفاق التناوب“.

وأضاف لابيد، أن ”الحكومة الحالية ستقر مشروع قانون يسن حدود مدة رئاسة الوزراء“، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيمنع ”أي شخص متهم، من العمل كرئيس للوزراء أو وزير أو عضو كنيست أو رئيس بلدية“.