وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفيا التطورات في أفغانستان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الخميس، تطورات الأوضاع في أفغانستان، وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

واستعرض الجانبان ”علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد وزير خارجية الإمارات دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.

من جانبه، توجه وزير خارجية بريطانيا بالشكر إلى نظيره الإماراتي على الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لإجلاء مواطنين بريطانيين، وكذلك الأفغان الذين ساعدوا المملكة طوال الـ20 عامًا الماضية.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان، الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة: ”يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معا في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بأفغانستان“.

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وأضاف البيان: ”تستلزم الأزمة في أفغانستان استجابة دولية، بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بالتعاون مع الأفغان، وهم الأشد تضررا، وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة“.

وسيطرت طالبان بسرعة على العاصمة كابول في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عامًا، لافتًا إلى أن تكلفة الحرب بلغت أكثر من تريليون دولار.

ودافع الرئيس الديمقراطي بايدن عن قراره سحب القوات، منهيا أطول حرب أمريكية، حيثُ قال إن القوات الأفغانية هي من ينبغي أن تقاتل قوات حركة طالبان.

ولا يزال مسلحو طالبان يتمركزون في محيط مطار كابول، فيما تتواصل عمليات الإجلاء المعقدة، واتهمت واشنطن الحركة بإعاقة وصول الأفغان الراغبين بالمغادرة إليها.

وأفادت رويترز بمقتل أشخاص عدة في إطلاق نار لمقاتلي طالبان، الخميس، خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في مدينة أسد آباد شرق أفغانستان.