تقرير مخابرات: طالبان تعتقل أفغانا مدرجين على قوائم سوداء

ذكرت مجموعة معنية بجمع المعلومات المخابراتية في النرويج، أن حركة طالبان بدأت في اعتقال أفغان أسماؤهم مدرجة على قوائم سوداء تضم من تعتقد الحركة أنهم عملوا في أدوار رئيسية مع الإدارة الأفغانية السابقة أو مع القوات التي قادتها الولايات المتحدة ودعمت تلك الحكومة.

وقال التقرير، الصادر عن المركز النرويجي للتحليلات العالمية، واطلعت عليه رويترز، إن طالبان تطارد أفرادا لهم صلات بالإدارة الأفغانية السابقة التي سقطت يوم الأحد عندما سيطرت الحركة على العاصمة كابول.

وأضاف التقرير، الصادر بتاريخ يوم الأربعاء: ”طالبان تكثف عمليات الملاحقة لكل الأفراد والمتعاونين مع النظام السابق وإذا لم تنجح في العثور عليهم تستهدف أسرهم وتعتقل أفرادا منها وتعاقبهم وفقا لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية“.

وأشار التقرير إلى أن ”المعرضين للخطر بشكل خاص هم ”الأفراد في مواقع مركزية في الجيش والشرطة ووحدات التحقيق“.

وقال المركز، وهو مؤسسة غير ربحية تقوم بتقييمات استخباراتية مستقلة، إن التقرير بشأن الوضع الأفغاني تم إرساله لوكالات وأفراد في الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة ردا على طلب للتعليق: ”هذا ليس تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة لكنه من المركز النرويجي للتحليلات العالمية“.

ولم يرد متحدث باسم طالبان حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير.

وفي هذا السياق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، يوم الأربعاء، إن ”بلادها تمارس ضغوطا على طالبان؛ للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها“.

وأضافت شيرمان للصحفيين: ”لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار“.

ومن جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن ”استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان“.

كما قال متحدث من داونينج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ”أهمية عدم خسارة المكاسب التي تحققت في أفغانستان خلال العشرين عاما الماضية، وحماية أنفسنا من أي تهديد ناشئ من الإرهاب“.