أمريكا.. استسلام المتهم بمحاولة تفجير قنبلة قرب الكابيتول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سلّم الرجل الذي كان يهدد بتفجير قنبلة قرب مبنى الكابيتول، في العاصمة الأمريكية واشنطن، نفسه، وتم القبض عليه ”بلا حوادث“، بعد ظهر الخميس، على ما أفادت الشرطة بعد ساعات من المفاوضات.

وأوضح قائد شرطة الكونغرس توماس مانجر، خلال مؤتمر صحفي، أن ”المشتبه به خرج من سيارته وسلم نفسه ووُضع قيد التوقيف بلا حوادث“.

وأشار إلى أنه ”لا يعرف بعد ما إذا كانت هناك فعلا متفجرات في السيارة.

وانتشرت قوات أمنية ضخمة حول مقر الكونغرس الأمريكي، الخميس، بعدما هدد رجل بتفجير قنبلة قرب الكابيتول، حيث لا تزال حيّة ذكرى هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/ يناير، وهجوم دام صدماً بسيارة هذه السنة.

وكان مانجر قال، في وقت سابق، إن ”سائق الشاحنة الصغيرة قد قال للعنصر الذي وصل إلى الموقع إنه يحمل قنبلة، وبدا للعنصر أنه كان يمسك بيده صاعقا“.

وأضاف: ”لا نعرف ما هي دوافعه في الوقت الحاضر“.

وكان رجل أبيض حليق الرأس وملتحٍ، يبدو أنه المشتبه به، وجه تهديدات في مقطع فيديو نشره على فيسبوك في حساب يحمل اسم راي روزبيري.

وقال الرجل في المقطع: ”لن أتزحزح من هنا“، وأضاف وهو ينظر نظرة تحدٍّ إلى الكاميرا مهددا بتفجير قنبلته: ”أطلقوا النار عليّ“، مطالبا بالتحدث إلى الرئيس جو بايدن.

وتم إخلاء جميع المباني المجاورة، لا سيما المحكمة العليا ومقر الحزب الجمهوري، بحسب الشرطة.

وقال مانجر خلال مؤتمر صحافي: ”قرابة الساعة 9,15 هذا الصباح، قاد رجل شاحنة بيك آب سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونغرس“.

ولا ينعقد الكونغرس هذا الأسبوع بسبب العطلة الصيفية، لكن عددا من الموظفين والمساعدين يتوجهون إلى المبنى.

وأعلن البيت الأبيض أنه ”يراقب الوضع“، ويتلقى تقارير من الشرطة بانتظام.

ويخضع الكابيتول لتدابير أمنية مشددة منذ الهجوم العنيف الذي شنه أنصار للرئيس الأسبق دونالد ترامب عليه.

واقتحم مئات المحتجين في ذلك الحين مدخل الكونغرس، فيما كان البرلمانيون مجتمعين في الداخل للمصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل، قتل شرطي وأصيب آخر بجروح، حين صدم رجل بسيارته حاجزا عند مدخل الكونغرس، قبل أن يقتله شرطي بالرصاص.