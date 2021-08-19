أردوغان: "تركيا لن تكون مخزن المهاجرين في أوروبا"‎ بعد اضطرابات أفغانستان

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الأوروبية، اليوم الخميس، على تحمل المسؤولية إزاء المهاجرين القادمين من أفغانستان، قائلا إن ”تركيا لا تقبل بأن تصبح مخزن المهاجرين في أوروبا“، وذلك بعد الاضطرابات التي تعصف بأفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم.

ومنذ دخول طالبان إلى كابول في مطلع الأسبوع، ينكشف الستار عن مشاهد فوضوية مع سعي آلاف الأفغان المذعورين للمغادرة خوفا من العودة إلى التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي كانت تفرضه طالبان في حكمها السابق الذي انتهى قبل 20 عاما.

وكان آلاف الأفغان عبروا الحدود ووصلوا إلى تركيا في الأسابيع الأخيرة، عندما كان مقاتلو طالبان يجتاحون البلاد في طريقهم إلى كابول.

وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية الأفغان الهاربين، مضيفا أن أنقرة اتخذت إجراءات على حدودها مع إيران وهي ممر رئيسي لهجرة الأفغان عبر تركيا.

في الوقت نفسه، أكد أردوغان أن تركيا يمكن أن تدخل في محادثات مع الحكومة الجديدة التي ستشكلها طالبان لمناقشة ”البرامج المشتركة بيننا“.

ويخشى الأوروبيون أن يؤدي الوضع الخطير في أفغانستان إلى تدفق موجات جديدة من المهاجرين على دولهم عبر طرق غير معتادة.

وتدل معلومات وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) على أن عدد الأفغان الذين وصلوا إلى أراضي الاتحاد هذا العام بلغ 2039 شخصا بزيادة قدرها 79% عن العام الماضي.

ويريد الأوروبيون البدء بجهد سياسي ودبلوماسي مشترك لإقناع الدول المجاورة لأفغانستان إبقاء المهاجرين على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يتراوح بين 5 – 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان.

وأضاف كيربي: ”يجري عمليات استطلاعية جوية فوق سماء كابول لضمان الأمن“، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مقاتلات من طراز ”إف-18“ من أجل ضمان رد سريع في حال مواجهة تهديدات.

وأوضح كيربي أنه يجب إجراء مشاورات مستمرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتأكيد على إعادة الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.