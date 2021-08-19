بايدن: طالبان تواجه معضلة وجودية في الساحة الدولية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حركة طالبان تواجه معضلة ”وجودية“ تتعلق بنظرة العالم إليها بعد انتصارها العسكري الخاطف في أفغانستان.

وقال الرئيس الديموقراطي، في مقابلة مع شبكة ”إيه بي سي“ الإخبارية، اليوم الخميس: ”أعتقد أنهم يمرون بنوع من الأزمات الوجودية في ما يتعلق بما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي كحكومة شرعية أم لا“.

ورأى بايدن أن المتمردين الذين استولوا على السلطة في ختام نزاع دام 20 عامًا، يواجهون مشاكل من نوع آخر حاليًا.

ففي حين أن لدى طالبان رغبة في إقامة نظام يرتكز على فهمها المتشدد للشريعة الإسلامية، قال الرئيس الأمريكي ”إنهم مشغولون أيضًا بمعرفة إن كانوا سيجدون الغذاء للأكل، وما إذا كانوا سيحظون بعائدات، وما إذا كان بمقدورهم إدارة اقتصاد“.

وأشار إلى ”أنهم مشغولون في معرفة ما إذا كانوا قادرين على الحفاظ على وحدة المجتمع (الأفغاني) من عدمه“.

وقال جو بايدن، الذي دافع عن الانسحاب الفوضوي لآخر الجنود الأمريكيين والأجانب والحلفاء الأفغان بعد انتصار طالبان، إنه لا ”يعوّل“ على الحركة لتغيير أولوياتها.

من جهة أخرى، قال: ”لست متأكدا من أنني كنت أتوقع“ المشاهد الحالية لقادة طالبان يتعاونون مع عسكريين أميركيين ”لضمان إجلاء آمن للمواطنين الأمريكيين“.

وأكد أنه في حال عودة نشاط جماعات إرهابية مناهضة لبلاده، على غرار تنظيم القاعدة، في أفغانستان في ظل سلطة طالبان، فإن للولايات المتحدة ”القدرة“ على ”القضاء عليها“، مشيرًا إلى صواريخ وغيرها من عتاد الضربات البعيدة المدى.

ولكنه أضاف أن التهديد أكبر حاليا في سوريا أو شرق إفريقيا ”مما هو عليه في جبال أفغانستان“.

واليوم الخميس، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي، برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان، الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة: ”يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معا في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بأفغانستان“.

وأضاف البيان: ”تستلزم الأزمة في أفغانستان استجابة دولية بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بالتعاون مع الأفغان، وهم الأشد تضررا، وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة“.