بعد استيلائها على أفغانستان.. هل ستكف "طالبان" عن إنتاج المخدرات؟

هل ستكف طالبان التي تتولى السلطة الآن في كابول عن إنتاج الهيروين الذي زاد بشكل كبير في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، وساعد في تمويلها؟ هذا ما أكده قادتها، لكن خبراء يرون أن هذه وعود يصعب أن يفوا بها.

وفي أول مؤتمر صحفي للحركة، الثلاثاء، أكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في كابول، أن السلطات الجديدة لن تحوّل أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، إلى دولة مخدرات حقيقية. وأضاف: ”نؤكد لمواطنينا وللمجتمع الدولي أننا لن ننتج المخدرات“.

وتابع: ”من الآن فصاعدًا لن يشارك أحد (في تجارة الهيروين)، ولن يتمكن أحد المشاركة في تهريب المخدرات“.

ويرى محللون أن الخطاب المناهض للمخدرات إلى جانب وعود مماثلة باحترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام، تندرج كلها في إطار جهود هؤلاء القادة الجدد ليبدوا أكثر اعتدالًا، ويكسبوا بالتالي دعم المجتمع الدولي.

ويأتي الجزء الأكبر من الأفيون والهيروين المستهلك في العالم من أفغانستان، وينتج ويصدر من مناطق تسيطر عليها حركة طالبان التي فرضت ضرائب على الأفيون، وقامت بتسويقه خلال تمردها الذي دام 20 عامًا.

وقال جوناثان غودهاند، خبير تجارة المخدرات الدولية في جامعة ”إس أو إيه إس“ في لندن، إن ”هذه المخدرات أصبحت مصدرًا حيويًا لواردات الحركة التي قد تجد صعوبة في حظرها“، متوقعًا أن ”تثير هذه القضية سلسلة من الخلافات داخل الحركة“.

وتابع غودهاند أن ”أعضاء الحركة يريدون تقديم صورة عن أنفسهم أكثر اعتدالًا وانفتاحًا على التعامل مع الغرب، ويدركون أن المخدرات هي وسيلة لتحقيق ذلك“.

ومن جهة أخرى، سيؤثر أي قمع على المزارعين في ولايتي هلمند وقندهار المعقل السياسي لطالبان.

شبه احتكار

وقال ذبيح الله مجاهد، يوم الثلاثاء، إن ”أفغانستان ستحتاج إلى مساعدات دولية لتصبح دولة خالية من المخدرات“، من أجل تزويد المزارعين بمحاصيل بديلة عن الخشخاش الذي تتم معالجته لإنتاج المورفين والهيروين.

وقد تبدو المطالبة بمساعدات دولية مثيرة للسخرية لدى العاملين في حلف شمال الأطلسي، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، الذين حاولوا -دون جدوى- كسر اعتماد أفغانستان على الخشخاش منذ 10 سنوات.

وأنفقت الولايات المتحدة حوالي 8,6 مليارات دولار، بين 2002 و2017، على هذه الجهود الضائعة، بحسب تقرير صدر، في 2018، عن مكتب المفتش العام الأمريكي الخاص لأفغانستان (سيغار).

وكانت الإستراتيجية الأمريكية تقضي بمساعدة المزارعين ماديًا على تحويل زراعاتهم إلى القمح أو الزعفران، والاستثمار في طرق النقل، وكذلك رش حقول الخشخاش بمبيدات الأعشاب أو قصف منشآت التكرير.

في كل محطة اصطدموا بمقاتلي طالبان الذين سيطروا على مناطق زراعة الخشخاش الرئيسة، وجنوا مئات الملايين من الدولارات من هذه الصناعة، وفقًا لتقديرات الحكومتين الأمريكية والأفغانية.

وكشفت تحقيقات أن المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها طالبان يتعرضون غالبًا لضغوط من أمراء الحرب، والمقاتلين المحليين، لزراعة الخشخاش.

ونتيجة لذلك تحتكر هذه الدولة فعليًا إنتاج الأفيون والهيروين، وتمثل بين 80-90% من الإنتاج العالمي، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن مساحة الأرض المزروعة بالخشخاش وصلت إلى مستوى قياسي، في 2017، وبلغت حوالي 250 ألف هكتار على مدى السنوات الأربع الماضية، أي نحو 4 أضعاف المساحة في منتصف تسعينيات.

”حظر تكتيكي“

سيكون لسياسة طالبان في مجال المخدرات تداعيات ليس فقط على الدول الغربية ومدمنيها بل على روسيا، وإيران، وباكستان، والصين، التي تعد طرقًا للتهريب، وأسواقًا ضخمة للهيرويين الأفغاني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها الجماعة الأصولية حظر المخدرات، فقد منعت إنتاجها، في العام 2000، قبل عام من الإطاحة بنظام طالبان من قِبل القوات التي قادتها الولايات المتحدة.

وقالت ”غريتشن بيترز“ المؤلفة الأمريكية لكتاب ”بذور الإرهاب: كيف يموّل الهيروين طالبان والقاعدة“، إن الحظر كان تكتيكيًا. وهي ترى أن ”عناصر طالبان مرتبطون جدًا بهذه التجارة بشكل يجعل من المتعذر عليهم وضع حد لها، وهذا البلد الفقير ”لا يمكن أن يعيش دون الأفيون“.

وأوضحت أن ”السيطرة على البلاد ستتيح لطالبان إمكانية الوصول إلى شركات الطيران، والبيروقراطية الحكومية، والمصارف، التي يمكن استخدامها لتسهيل تهريب المخدرات، وغسل الأموال“، بالقول: ”ليس لدي شك بأنهم سيستغلونها“.