طالبان تطلب من الأئمة الدعوة إلى الوحدة وتقبل حكمها في أفغانستان

دعت حركة ”طالبان“ الأئمة الأفغان لمواجهة التقارير السلبية عن الحركة، وإثناء الناس عن محاولات الفرار من البلاد، قبل صلاة أول جمعة، وذلك بعد استيلاء الحركة على العاصمة كابول بسرعة مثيرة، يوم الأحد الماضي.
ومع استمرار بقاء الحشود المذعورة خارج مطار كابول في انتظار الرحلات الجوية المغادرة للبلاد، قالت طالبان في رسالة لها اليوم الخميس، إنها ”تأمل في أن يشيد جميع الأئمة في كابول والأقاليم بمزايا الحكم الإسلامي مع الدعوة إلى الوحدة“.
وأضافت: أن ”من واجبهم تشجيع مواطنينا على العمل من أجل التنمية، والكف عن محاولات مغادرة البلاد، والرد على الدعاية السلبية للعدو“.
وجاءت الرسالة في الوقت الذي نزل فيه متظاهرون يلوحون بالأعلام إلى شوارع المزيد من المدن الأفغانية مع اتساع نطاق المعارضة الشعبية لطالبان.
وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، قالت، الأربعاء، إن ”بلادها تمارس ضغوطا على طالبان؛ للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها“.
وقالت شيرمان للصحفيين: ”لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار“.
وأضافت أن ”مسؤولين أمريكيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأمريكيين، وكافة رعايا دول أخرى، وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك“.
وميدانيا، لقي عدة أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، في مدينة أسد أباد الأفغانية، بعدما أطلق مقاتلو طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال، وفق قول شاهد عيان.
وأضاف الشاهد، ويدعى محمد سالم، أنه لم يتضح إن كان الضحايا سقطوا جراء إطلاق النار أم التدافع عقب ذلك.
وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابول في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، وقال الرئيس الأمريكي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار.
ودافع جو بايدن عن قراره سحب القوات، منهيا أطول حرب أمريكية، وقال إن القوات الأفغانية هي من ينبغي أن تقاتل قوات طالبان.