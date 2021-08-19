طالبان تطلب من الأئمة الدعوة إلى الوحدة وتقبل حكمها في أفغانستان

دعت حركة ”طالبان“ الأئمة الأفغان لمواجهة التقارير السلبية عن الحركة، وإثناء الناس عن محاولات الفرار من البلاد، قبل صلاة أول جمعة، وذلك بعد استيلاء الحركة على العاصمة كابول بسرعة مثيرة، يوم الأحد الماضي.

ومع استمرار بقاء الحشود المذعورة خارج مطار كابول في انتظار الرحلات الجوية المغادرة للبلاد، قالت طالبان في رسالة لها اليوم الخميس، إنها ”تأمل في أن يشيد جميع الأئمة في كابول والأقاليم بمزايا الحكم الإسلامي مع الدعوة إلى الوحدة“.

وأضافت: أن ”من واجبهم تشجيع مواطنينا على العمل من أجل التنمية، والكف عن محاولات مغادرة البلاد، والرد على الدعاية السلبية للعدو“.

وجاءت الرسالة في الوقت الذي نزل فيه متظاهرون يلوحون بالأعلام إلى شوارع المزيد من المدن الأفغانية مع اتساع نطاق المعارضة الشعبية لطالبان.