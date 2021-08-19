"قلق" أوروبي بشأن معدل تخصيب اليورانيوم في إيران

عبّرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها العميق اليوم الخميس بشأن تقرير ذكر أن إيران سرّعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الغرب وإيران استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اطلعت عليه رويترز إن إيران سرَعت وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وفي بيان مشترك قالت الدول الثلاث إنها قلقة بخصوص تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن إيران أنتجت معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 في المئة لأول مرة ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 في المئة.

وأضافت أن هاتين الخطوتين أساسيتين في تطوير سلاح نووي.

ويمكن استخدام معدن اليورانيوم في صنع القنبلة النووية، لكن إيران تقول إن أهدافها سلمية وإنها تنتج وقودا لمفاعل.

وذكر البيان المشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث والذي أعلن في ألمانيا ”يتعين على إيران وقف انتهاك خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) على الفور“.

وأضاف البيان ”نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف اختتامها على نحو سريع وناجح. شددنا مرارا على أن الوقت ليس في صالح أحد“.

وتسريع التخصيب هو أحدث خطوة من جانب إيران تنتهك القيود التي يفرضها الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي يضع سقفا لدرجة النقاء التي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم بها.

وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إن مثل هذه الخطوات تهدد محادثات إحياء الاتفاق المتوقفة في الوقت الراهن.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير، يوم الثلاثاء، اطلعت عليه رويترز، أن إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة: ”في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة“.

وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.

وأغضب سعي إيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة؛ لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسة اللازمة لقنبلة نووية. وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماما، وعلى أنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات.