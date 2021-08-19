تقرير عبري: متغيرات أفغانستان تضعف موقف بايدن أمام بينيت

توقع تقرير عبري أن ”تؤدي سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، إلى إضعاف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه المزمع، الأسبوع المقبل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في العاصمة واشنطن“.

ولفتت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ في تقريرها، إلى أن ”تمرير ميزانية البنية التحتية الأمريكية، بتوافق حزبي في الكونغرس، قبل أسابيع، دفع محللين للاعتقاد بأن بايدن أقوى رئيس أمريكي على الإطلاق، وأنه يتعين على بينيت أن يضع ذلك في حسبانه“.

فشل الانسحاب

واستدرك التقرير، ”لكن بايدن سيدخل اللقاء، وهو في موقف أضعف كثيرًا في المنطقة، بالمقارنة بما كان قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، بعد فشل الانسحاب العسكري الأمريكي“.

وأشار إلى أن ”الأحداث التي شهدتها أفغانستان، لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنسبة للإسرائيليين، لأنها كانت بمثابة إعادة للتاريخ“.

ولفت التقرير إلى أن ”إسرائيل تعرف جيدًا ما يحدث عندما يتم تنفيذ عمليات الانسحاب.. كانت النتائج جيدة إلى حد كبير مع الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء المصرية“.

وتابع: ”لكن في المرتين التاليتين اللتين انسحبت فيهما إسرائيل، استولى حزب الله على جنوب لبنان، وحركة حماس على قطاع غزة“.

وأردف التقرير، ”لكن يبدو أن إدارة بايدن تصرفت وكأنها لا تعلم شيئًا عما حدث في مناطق أخرى من العالم بعد عمليات الانسحاب، أو أنها لا تريد أن تدخل في مقارنات مع سيناريو فيتنام، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين“.

ونوه إلى أن ”تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية المعلن أفاد بأن الأمر سيستغرق 90 يومًا حتى تستولي طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ولكن في النهاية، فإن طالبان لم تكن بحاجة إلى أكثر من أسبوع كي تسيطر على أفغانستان، وتدخل كابول“.

وقال التقرير إن ”الولايات المتحدة درّبت الجيش الأفغاني للدفاع عن بلاده ضد الإرهابيين، لكنه استسلم لطالبان“.

وتعهدت الولايات المتحدة، بحسب التقرير العبري، بـ ”منح تأشيرات هجرة خاصة للأفغان الذين عملوا مع الأمريكيين، ولكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك إلا لجزء ضئيل منهم خرجوا بالفعل من أفغانستان، بينما لا يزال آلاف الأفغان في مطار كابول في محاولة للهروب“.

لا اعتماد على الشراكة

ولفت تقرير الصحيفة العبرية إلى ”ضرورة وجود وقفة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية الإيرانية، حيث يسعى بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي، بينما تحذّر إسرائيل من توابع السلوك الإيراني“.

وأضاف أنه ”يجب على بايدن أن يتمهل كثيرًا في رؤيته على المدى الطويل للتهديد النووي الإيراني، في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها أفغانستان“.

واعتبر تقرير ”جيروزاليم بوست“ أن ”الفلسفة الإسرائيلية الخاصة بالأمن القومي، تقوم على أن إسرائيل بحاجة إلى الدفاع عن نفسها“.

ورأى أن ”الشراكة مع الولايات المتحدة أمر جيد، وينبغي تعزيزها، ولكن في نفس الوقت فإن إسرائيل لا يمكنها أن تعتمد على تلك الشراكات“.

وأوضح التقرير أنه ”عندما يتجه بينيت للقاء بايدن في البيت الأبيض، فإنه سيجتمع برئيس أضعف وأقل مصداقية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، مما كان عليه قبل أسبوع من الآن“.

”إلّا أن مصادر مقربة من بينيت أشارت إلى أن بايدن ربما يكون الآن مستعدًا للتعاطي مع مواقف إسرائيل وحلفائها الإقليميين بجدية أكبر، حيث تحاول الولايات المتحدة الحدّ من ضلوعها في المنطقة، وتجنب تكرار كوارثها الفادحة“، وفقًا للتقرير