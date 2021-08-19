أفغانستان.. منع هبوط طائرة ركاب قادمة من إيران في مطار كابول

أعلن مسؤول إيراني عن قيام السلطات المسيطرة على مطار العاصمة الأفغانية كابول، بمنع هبوط طائرة ركاب كانت قادمة يوم أمس الأربعاء، من مدينة مشهد شمال شرق إيران، في المطار.

وقال مدير العلاقات العامة في مطار مدينة مشهد الدولي، حسن جعفري، لوسائل إعلام إيرانية، الخميس، إن ”طائرة ركاب كانت في رحلة من مطار مدينة مشهد الدولي باتجاه العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس، تم منعها من الهبوط في مطار كابول“.

وأضاف حسن جعفري في حديث نقلته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية: أن ”الطائرة تابعة لشركة كام إير الأفغانية، وقد عادت إلى مطار مشهد الدولي بعد منعها من الهبوط في مطار العاصمة كابول“.

وبين المسؤول الإيراني، أن الرحلة لم يكن بها ركاب، وأن 5 موظفين فقط من الخطوط الجوية الأفغانية كانوا على متنها“، مشيرا إلى أن هذه الطائرة غادرت بعد ذلك مطار مشهد الدولي متوجهة إلى أوكرانيا“.

وطالب حسن جعفري، هيئة الطيران المدني الأفغاني، بتوضيح الأسباب التي دفعتهم لعدم السماح لهذه الطائرة التي تمتلكها الخطوط الجوية الأفغانية بالهبوط في مطار كابول.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن وقف الرحلات الجوية إلى أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان الأفغانية على مطار كابول، يوم الأحد الماضي، وتوتر الأوضاع في أفغانستان.

وتسير شركة ”ماهان إير“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، 5 رحلات إسبوعيا إلى أفغانستان، إلا أن الشركة أعلنت عن توقف تلك الرحلات.

كما أغلقت السلطات الإيرانية خلال الأيام الماضية، المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربطها مع أفغانستان، خشية من نزوج الأفغان باتجاه الأراضي الإيرانية، كما كثفت من تواجد قواتها العسكرية على تلك المنافذ.

ولدى إيران 3 منافذ حدودية مع أفغانستان، أصبحت الآن بيد طالبان، ولديها حدود مشتركة معها يبلغ طولها 921 كيلو مترا.

ووصف مهدي محمودي، المدير العام لشؤون المهاجرين والأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية، إقامة مخيمات جديدة للاجئين الأفغان بـ ”الإشاعة“.

وقال محمودي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأربعاء، ”هذه القضية مرفوضة بشكل أساسي، وعلى الشعب الأفغاني عدم الالتفات إلى هذه الشائعات“.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن عددا من اللاجئين الأفغان الذين دخلوا إيران في الأيام الأخيرة، بسبب الظروف في بلادهم، عادوا إلى بلادهم.