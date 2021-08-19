رغم جهود الوساطات.. توقعات إسرائيلية بمواجهة عسكرية مع غزة

تتوقع الدوائر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الانجرار مجددًا إلى تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، وعدم الانفراجة بمفاوضات إدخال ”المنحة القطرية“ إلى غزة، حسب ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، اليوم الخميس.

وقالت الإذاعة، إن ”الدوائر الأمنية والعسكرية في تل أبيب، تخشى من فشل الأطراف في التوصل لصيغة نهائية، حول إدخال أموال المنحة القطرية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا، لتصعيد عسكري بين تل أبيب وغزة“.

وأكدت، أن ”زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى إسرائيل ورام الله، تندرج في إطار المساعي المصرية، لمنع الانجرار لجولة أخرى من التصعيد العسكري“.

وأوضحت الإذاعة، أن ”الخشية من التصعيد، تأتي في أعقاب عجز الأطراف عن إيجاد صيغة نهائية، حتى اللحظة، لنقل الأموال القطرية، بالرغم من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، بعد عملية العسكرية الأخيرة (حارس الأسوار).

وأشارت إلى أن مصر، حذرت إسرائيل من تصعيد الأوضاع الأمنية في غزة، خصوصًا في ظل تعزيز التعاون بين حركتي حماس، والجهاد الإسلامي مع إيران“.

وفي سياق متصل، غادر وفد أمني إسرائيلي، أمس الأربعاء، إسرائيل، متجهًا الى القاهرة، وذلك في إطار المساعي المتواصلة، للتوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في غزة، بالإضافة إلى عملية إعادة إعمار القطاع.

وتسود حالة كبيرة من التذبذب، حول التوصل لاتفاق لإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أن نقل الأموال القطرية لـ غزة خلال الفترة المقبلة، سيخفض من مستوى التوتر مع القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر في غزة، إن ”إسرائيل سمحت من اليوم بإدخال المركبات المستوردة إلى القطاع، لأول مرة منذ (حارس الأسوار) التي شنتها إسرائيل في أيار/ مايو المقبل.

وهددت الفصائل في غزة، بالعودة إلى التصعيد التدريجي على الحدود، حيث أعلنت عن سلسلة خطوات تخطط لتنفيذها من يوم السبت المقبل، في موقع ملكة ”الذي شهد اقتحامًا للحدود سابقًا، من قبل الفلسطينيين“، حيث ستحيي ذكرى مجزرة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه وبالرغم من تقديم رئيس المخابرات المصرية، لعدد من المقترحات حول الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن الفصائل الفلسطينية تصرّ على تفعيل الأدوات الشعبية، للضغط على الاحتلال على حدود القطاع، خلال الأيام المقبلة.