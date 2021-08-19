صحيفة: نتنياهو يعرض على غانتس الانشقاق وتولي رئاسة الحكومة دون تناوب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن خطة جديدة يقودها زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت، إذ تقضي الخطة بعرض رئاسة الحكومة _دون تناوب_ على وزير الدفاع بيني غانتس.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن ”حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، من خلال مقترحات يعرضها على غانتس“.

وذكرت الصحيفة، أن خطة نتنياهو التي عرضها على جهات في المعارضة الإسرائيلية، تنص على إمكانية الاتفاق مع وزير الدفاع وزعيم حزب ”أزرق أبيض“، بيني غانتس، وذلك بتعيينه رئيسا للحكومة، من خلال اقتراح نزع ثقة عن الحكومة الحالية، ودون تناوب.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الاقتراح يشمل _أيضا_ عدم الاتفاق حول موعد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، ومتى يكون نتنياهو ”رئيس الحكومة البديل“ حتى الانتخابات المقبلة.

وتوقعت الصحيفة أن المعارضة ستتمكن من حشد تأييد 61 عضوا من الكنيست لهذه الخطوة الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بإمكان المعارضة إسقاط الحكومة من خلال اقتراح ”حجب ثقة“، وعدم إجراء انتخابات جديدة، شريطة أن حجب الثقة يتضمن مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة المقبلة داخل إسرائيل.

وقالت الصحيفة ”لا شك في أنه إذا تم نقل اقتراح كهذا، فإنه سيكون مغريا لغانتس، كما أن هذا الاقتراح يتعين على قادة المعارضة أن يوفروا الطريق لغانتس للموافقة عليه“.

في المقابل، أوضحت الصحيفة العبرية أنه في حال عودة نتنياهو إلى الحكم من خلال الموافقة على هذا المقترح، فإن ذلك من شأنه تحسين شروط محاكمته بمخالفات فساد خطيرة، أو ربما سن قانون يمنع محاكمته في هذه الأثناء.

وقالت الصحيفة ”تجري محاولات بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية في الوقت الذي يخشى فيه من تمرد داخل حزب الليكود الذي يتزعمه، إذ باتت بوادر الأزمة تتضح وتظهر من خلال تصريحات عدد من الأعضاء داخل الحزب، نيتهم التنافس على رئاسة الليكود“.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة، أن هذا المقترح يأتي بعد التأكد داخل الليكود من عدم منع المصادقة على الميزانية العامة للدولة، إذ بات الاقتراح الذي يقدمه نتنياهو لغانتس الإمكانية الوحيدة لإسقاط الحكومة.

ونوهت إلى أن غانتس لا ينفي إمكانية انضمامه لحكومة أخرى مع نتنياهو، إذ تنامت مكانته في الحكومة، بسبب التخوفات من انتقاله إلى معسكر نتنياهو.

ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لغانتس، قال فيها ”كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة، وأعتقد أنني قادر على أن أكون رئيس حكومة في أي نقطة في الزمن السياسي“.

ووفق الصحيفة، فإن حديث غانتس، يشير إلى الاتفاق الائتلافي السابق بينه وبين نتنياهو لدى تشكيل الحكومة السابقة، إذ نص على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حال استمرت ولايتها حتى ذلك الحين.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن غانتس يتخوف من انتقادات شديدة له في وسائل الإعلام في حال انشق عن الحكومة الحالية، ”لكن في حال حدوث كارثة أو استمرار تراجع شعبية الحكومة في الرأي العام، سيكون لديه مبرر للانشقاق“.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ”لا ينتظر حدوث أمر كهذا، لكنه يعلم أن علاقته مع غانتس، بعدما منع تنفيذ التناوب خلال ولاية الحكومة السابقة، هي عقبة كبيرة في الطريق لتنفيذ خطته، كما أنه يعلم أن غانتس لن ينشق قبل المصادقة على الميزانية“.