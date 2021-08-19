حسن نصر الله: شحنة وقود إيرانية ستتجه إلى لبنان على متن سفينة خلال ساعات

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الخميس إن ”شحنة وقود ستبحر من إيران إلى لبنان خلال ساعات، وستعقبها المزيد من الشحنات، محذرا الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها“.
#حسن_نصر_الله: سفينة أولى محملة بالمواد ستنطلق من #إيران خلال ساعات وسيتبعها سفن أخرى#إرم_نيوز #لبنان pic.twitter.com/ESnZjrKRT5
— إرم نيوز (@EremNews) August 19, 2021
وسبق أن أعلن حزب الله أنه يعمل على جلب الوقود من إيران في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من نقص حاد في الكهرباء والبنزين.
وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء ”إن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلام“.