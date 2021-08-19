حسن نصر الله: شحنة وقود إيرانية ستتجه إلى لبنان على متن سفينة خلال ساعات

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الخميس إن ”شحنة وقود ستبحر من إيران إلى لبنان خلال ساعات، وستعقبها المزيد من الشحنات، محذرا الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها“.

وسبق أن أعلن حزب الله أنه يعمل على جلب الوقود من إيران في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من نقص حاد في الكهرباء والبنزين.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء ”إن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلام“.