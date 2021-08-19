أمريكا تؤكد وجود "توافق" مع روسيا والصين بشأن أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، وجود ”توافق“ بينها وبين كل من الصين وروسيا بشأن الوضع في أفغانستان، على الرغم من أن منافستيها تريان في الانسحاب الأمريكي من هذا البلد، فرصة لتعزيز نفوذهما فيه من خلال التعاون مع حركة طالبان التي استولت على السلطة في كابول.

وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، للصحافيين إن مجلس الأمن الدولي أصدر بإجماع أعضائه الإثنين بيانا طالب فيه بأن تشكل في أفغانستان ”من خلال مفاوضات موسعة، حكومة جديدة موحدة وجامعة تشمل _خصوصا_ مشاركة كاملة وكبرى للنساء“.

وأضافت أن هذا البيان ”يظهر أننا جميعا لدينا الموقف ذاته الذي يدعو طالبان إلى ضمان العدالة والمساواة في الحقوق والاندماج، حتى لا تكون هناك أعمال عنف، وحتى يتمكن الناس من المغادرة إذا ما رغبوا في ذلك“.

وتابعت شيرمان التي زارت الصين الشهر الماضي ”لذلك أعتبر أن هناك _حاليا_ توافقا قويا للغاية“ بشأن هذه المسألة.

وخلافا للعديد من القوى الغربية، أبقت الصين سفارتها في كابول مفتوحة ولا يزال سفيرها موجودا في العاصمة الأفغانية.

وترى الصين في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فرصة لتعزيز مشروعها الاقتصادي الضخم ”طريق الحرير الجديد“ الذي انضمت إليه كابول في 2016.

بدورها أبقت موسكو على تمثيلها الدبلوماسي في أفغانستان، في وقت يغادر فيه الغربيون هذا البلد في ظل فوضى عارمة.

وعلى الرغم من أنها تعتبر طالبان منظمة إرهابية محظورة، إلا أن روسيا تقيم منذ سنوات علاقات مع الحركة وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عديدة.

واعتبرت روسيا _التي دعت إلى حوار بين الأفغان_ الثلاثاء، أن حركة طالبان ترسل إشارات إيجابية في ما يتعلق بالحريات وبتقاسم السلطة وبأنها تتصرف بطريقة ”متحضرة“ في كابول.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ”رد دولي مسؤول وموحد ضد مجموعات متشددة موجودة في أفغانستان ستسعى إلى استغلال انعدام الاستقرار“، بحسب قوله.

وأضاف ماكرون في خطاب نقل على التلفزيون مباشرة، الإثنين الماضي ”إنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الإرهاب ومن يدعمونه.. سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بفاعلية لأن مصالحنا واحدة“.