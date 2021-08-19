بريطانيا تعلن مضاعفة مساعداتها الإنسانية لأفغانستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده ستضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان لتصل إلى 286 مليون استرليني (393.34 مليون دولار) هذا العام.

وقال راب في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء: ”ندعو الآخرين أن يحذوا حذونا كي نضمن حصول الأفغان الأكثر ضعفا على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونا“.

وكانت بريطانيا أعلنت يوم الثلاثاء خططا لاستقبال ما يصل إلى خمسة آلاف أفغاني فارين من طالبان خلال العام الأول من برنامج لإعادة التوطين سيعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية وغير الدينية.

ودعت بريطانيا أيضا الدول الأخرى للمساعدة في استيعاب لاجئين أفغان.

وأجرى راب محادثات بشأن الوضع في أفغانستان مع نظرائه في الولايات المتحدة والهند في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وقال إنه يعمل عن كثب مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، بخصوص الاستجابة الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى المستهدفين.

وقال السفير البريطاني في أفغانستان يوم الأربعاء إن لندن تعمل ”على مستوى تكتيكي وعملي“ مع طالبان في كابول لإجلاء مواطنين وأفغان مؤهلين، مضيفا أن برنامج الإجلاء قد يستغرق أياما وليس أسابيع.

وسيبحث وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع الصناعية الخطوات التالية للإجلاء من أفغانستان خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وقال راب في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه ”يتعين على الغرب أن يكون عمليا في علاقاته مع حركة طالبان، ويحاول معرفة ما إن كان بوسعه تخفيف نهج الحكام الجدد لأفغانستان، بل ومحاولة إقناعهم بعدم إقصاء أي طرف“.

وأضاف: ”هذه ستكون رسالتنا، يجب ألا تُستخدم أفغانستان أبدا لشن هجمات إرهابية على الغرب، نجحنا في هذا على مدى 20 عاما، نريد أن نبذل كل ما بوسعنا، من خلال العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، لضمان استخدام كل ما لدينا من نفوذ، وأنا واقعي بشأن هذا، لمحاولة تهدئة نهج النظام وممارسة شكل ما من أشكال التأثير الإيجابي عليه“.

وتخشى بريطانيا من أن تسمح عودة طالبان والفراغ الناتج عن الانسحاب الغربي الفوضوي، لتنظيمي القاعدة وداعش باكتساب موطئ قدم في أفغانستان، بعد 20 عاما على هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.