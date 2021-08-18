ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن "خسائر الاحتلال"

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، بتعويض أفغانستان عن ”الخسائر“ التي لحقت بالبلاد جراء ما أسماه بـ“الغزو والاحتلال“.

وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأربعاء: ”رغم حديث أمريكا وحلف الناتو عن الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، إلا أن أحداث أفغانستان تثبت أنهم قاموا باحتلال هذا البلد وأماكن أخرى بهدف تحقيق مصالحهم فحسب“.

وأضاف أن أمريكا وحلف الناتو ”لم يحققا هدفهما من احتلال أفغانستان، ويتوجب عليهما تعويض البلاد على غزوهما واحتلالهما“.

وأعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة كابول وفرار الرئيس أشرف غني.

وفي السياق، رحب مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات، اللواء محمد رضا نقدي، بما وصفه ”سقوط حكومة كابول“ دون تسمية طالبان، معتبرا التطورات الأخيرة في أفغانستان بأنها ”علامة على هزيمة الولايات المتحدة والمحتلين“.

وقال نقدي بحسب ما نقلت عنه ”بي بي سي“ بنسختها الناطقة بالفارسية: ”مع الفهم الصحيح للمشهد في أفغانستان اليوم، تدرك جميع الدول أن المقاومة ضد القوى العظمى ستكون نتيجتها هزيمة المحتلين“، بحسب تعبيره.

كما بحث المرشح لمنصب وزارة الخارجية الإيرانية في الحكومة الجديدة، حسين أمير عبد اللهيان، الأوضاع في أفغانستان، خلال استقباله اليوم المبعوث الصيني الخاص بأفغانستان شياو يونغ.

واعتبر عبد اللهيان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن ”الشعب الأفغاني أثبت عبر التاريخ إنه لن يتسامح أبدًا مع الاحتلال“، واصفا سياسات أمريكا بالمنطقة وأفغانستان بـ“الخاطئة“.

ودعا عبد اللهيان الذي يتولى حاليا منصب مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولية، إلى ضرورة ”تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم جميع المجموعات العرقية في هذا البلد“.