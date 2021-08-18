وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان التطورات في أفغانستان

بحث وزيرا خارجية السعودية وأمريكا، تطورات الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب الوكالة، بحث الوزيران ”أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة“.

وأضاف ”واس“، أن الوزيرين ”استعرضا أيضا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة“.

وتوجهت أنظار العالم مجددا إلى أفغانستان، مع سيطرة حركة طالبان على البلاد وعاصمتها كابول، وفرار الرئيس أشرف غني.

وأعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة، ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها على وجه السرعة من البلاد.

وأكدت الحركة الثلاثاء، أنها ”تريد علاقات سلمية مع الدول الأخرى، وأنها ستحترم حقوق النساء في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية“، وذلك في أول مؤتمر صحفي رسمي منذ الاستيلاء الخاطف على العاصمة كابول.

وقال أبرز المتحدثين باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الذي عقد المؤتمر: ”لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين“.

وجاءت سيطرة طالبان السريعة على كابول، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، وكشف بايدن أنها تكلفت أكثر من تريليون دولار.

ودافع جو بايدن عن قراره سحب القوات، منهيا أطول حرب أمريكية، وقال إن القوات الأفغانية هي من ينبغي أن تقاتل قوات طالبان.

وانتقد الرئيس الأمريكي الجيش الأفغاني ”لرفضه القتال“، وندد بالحكومة الأفغانية التي أطاحت بها طالبان، وأعلن أن سلفه الجمهوري دونالد ترامب ترك له اتفاق انسحاب سيئا.