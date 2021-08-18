بايدن: قواتنا قد تبقى في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن قوات بلده ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع مواطني الولايات المتحدة، حتى لو تطلب ذلك البقاء لما بعد موعد الانسحاب في 31 آب/ أغسطس الجاري.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة ”إيه.بي.سي نيوز“: ”إذا ظل هناك مواطنون أمريكيون، فسنبقى لحين إخراجهم جميعا“.

وتابع: ”يجب على الأمريكيين أن يفهموا أننا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس، لكن إذا بقي مواطنون أمريكيون، فسنبقى لإخراجهم جميعا“.

وفي السياق، أشار بايدن، إلى أن قوات بلده تواجه ”صعوبات“ في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها ويريدون الفرار من بلدهم بعد سقوطه بأيدي حركة طالبان.

وأوضح أن ”طالبان يتعاونون، إنهم يسمحون للمواطنين والموظفين الأمريكيين بالخروج، وأيضا لموظفي السفارات وما إلى ذلك، لكن قواتنا تواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنا هناك“.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية ”لا تستطيع حاليًا مساعدة من يريدون الوصول لمطار العاصمة الأفغانية كابول لإجلائهم من هناك لأنها تركز على تأمين المطار ذاته“.

وأضاف أوستن في تصريحات للصحفيين: ”سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع، وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار. وليس لدي القدرة حاليًا على الخروج، وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابول“.

وقالت دبلوماسية أمريكية بارزة، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ”تتوقع من طالبان السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالرحيل بأمان“، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الحركة التي تسيطر الآن على البلاد تمنع المواطنين من الوصول إلى المطار.

وقال أوستن إن بلاده ”ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليًا.. من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده فيما يتعلق بعدد من يخرجون“.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس، ناقشا سبل تسريع وتيرة عمليات الإجلاء للأمريكيين واللاجئين مع فريق الأمن القومي، يوم الأربعاء.

وقال أوستن إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليًا، لكن ”ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة طالبان ما زالت مفتوحة“.