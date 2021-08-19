"فورين بوليسي": الصين تحمل الهدايا للجميع في أفغانستان

لفتت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية إلى الاختلافات الكبيرة بين السياستين الصينية والأمريكية في أفغانستان، عبر الإشارة إلى خشونة الأمريكيين مقابل الدبلوماسية الصينية التي لا تعادي طرفا في البلد الذي وقع تحت سيطرة حركة طالبان.

هدايا للجميع

وبحسب المجلة، لم تظهر الصين بجيشها مع سقوط كابول بعد مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان، بل ظهرت تحمل الهدايا لجميع الأطراف، وليس أقلهم حركة طالبات الصاعدة، لذا فإن آفاق بكين تبدو أفضل كثيراً، وأقل كلفة من آفاق الولايات المتحدة، ومشروع بناء جيش.

وأشارت إلى أن القلق التقليدي لبكين في أفغانستان كان يكمن في حالة عدم الاستقرار الإقليمية واحتمالية تقديم المساعدات عبر الحدود لمقاتلي الإيغور في شنغيانغ، أو أن تكون ملجأ آمنا للأويغور الذين يهربون من الطغيان الصيني، لكن من المرجح أن تكون طالبان قد تعلمت من خبرات العقدين الماضيين ألا تؤوي جماعات إرهابية، خاصة مثل ”القاعدة“ التي قد تستهدف الغرب أو أي دولة أخرى ذات قوة كبيرة كالصين أو روسيا أو حتى الهند.

وبالتالي سيكون لدى طالبان من الحكمة ما يجعلها تضبط أنشطتها في أفغانستان وربما مناطق قبائل ”البشتون“ الحدودية مع باكستان، بحسب المجلة، وقد أبعدت الحركة نفسها عن مقاومة الإيغور، وبدلاً من ذلك تتواصل مع الصين.

وأشارت المجلة إلى أن شهية طالبان لنشر حالة انعدام الأمن تم كبحها، وهذا ما يجعلهم شركاء يُعتمد عليهم بشكل أكبر بالنسبة للاعبين الإقليميين الآخرين الذين لهم مصلحة في الاستقرار، وعلى رأسهم بكين.

اهتمامات الصين

وذكرت أن الصين لا اهتمام لديها بسياسة أفغانستان أو الحكم فيها، وبالتأكيد لا تهتم بحقوق الإنسان أو جهود بناء الدولة التي حاولت الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف شمال الأطلنطي تشجيعها بشكل عشوائي.

وأوضحت أن بكين تنظر إلى أفغانستان جزئياً من منظور مبادرة الحزام والطريق، وقد قامت الصين بالفعل بإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق للنقل عبر دول آسيا الوسطى شمال أفغانستان وتواصل البناء بوتيرة سريعة هناك وفي باكستان إلى لاهور وجوادار.

وذكرت أن أفغانستان تقع بصورة رئيسية بين هذين الطريقين البريين الرئيسيين اللذين كانا متصورين في الأصل في عام 2013 على أنهما أساس مبادرة الحزام والطريق، قبل أن تصبح في ما بعد مشروعاً دولياً مترامي الأطراف.

وأشارت إلى أن عدم الاستقرار في المناطق الحدودية لأفغانستان هدد بقطع الطريق وتحطيم أحلام بكين في مهدها، ولطالما حاولت الصين تأمين الطرق حيثما استطاعت ذلك، في الغالب بالشراكة مع حكومات أخرى، مثل باكستان، دون المخاطرة بمواجهة مع الولايات المتحدة.

وبحسب المجلة، فإن المصلحة الرئيسية للصين في أفغانستان تكمن في ألا يمتد الصراع خارج حدودها، فمن عدة نواح، قدم الاستقرار الذي جلبته الولايات المتحدة إلى أفغانستان الخلفية المناسبة لبكين لتوسيع طموحاتها الإقليمية، فيما دفعت واشنطن التكاليف المالية والبشرية الباهظة لذلك، فيما ليس لدى بكين تقارب أو مصلحة مع أي حزب أفغاني، لكنها على الأرجح، كانت تفضل عدم وجود حليف قوي للولايات المتحدة على حدودها الغربية، وبالنظر إلى الاتصال المكثف بين المؤسسة العسكرية والاستخبارات الباكستانية والصينية، ربما تأثرت إسلام أباد بانعدام الثقة الطويل الأمد في حكومة كابول الضعيفة.

علاقات جيدة

وذكرت أنه طالما يتم تحقيق هذه الأهداف، فإن بكين لا تهتم بمن سيفوز أو ما إذا كان السلام سيتحقق من خلال تسوية تفاوضية أو بقوة السلاح، فلا يحتاج أي من الطرق الأساسية لمبادرة الحزام والطريق إلى عبور أفغانستان، ومن المرجح أن يكون الاستثمار الصيني هناك قصير الأجل ويمكن سحبه بسهولة في حالة حدوث المزيد من عدم الاستقرار المحتمل، كما يمكن نشرها، أو سحبها، بشروط سياسية فورية.

وأشارت إلى أن لدى بكين علاقة عمل جيدة مع حكومة كابول، وتأمل في أن تكون لها علاقة عملية مماثلة مع أي حكومة ناشئة قد تتولى زمام الأمور، إذ تستثمر الصين في منجم نحاس خارج كابول وحقول نفط في الشمال، كما يوجد معهد كونفوشيوس كذلك في جامعة كابول، وقد لا ينجو الكثير من ذلك من السيطرة، لكن حركة طالبان أشارت بالفعل إلى أنها ترحب بالاستثمارات الصينية لإعادة بناء الدولة.