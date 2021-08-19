"تركت كل ما أملك".. مخرجة أفلام أفغانية تروي تفاصيل هروبها من كابول

انتظرت صحراء كريمي في صف طويل لنحو ثلاث ساعات كي تسحب أي مبلغ من المال من حسابها من بنك بالعاصمة الأفغانية كابول، يوم الأحد، لكن مدير البنك جاء إليها وحثها على المغادرة بينما دوت أعيرة نارية عن بعد.

قررت صحراء -وهي مخرجة أفلام أفغانية وأول امرأة ترأس منظمة الفيلم الرسمية في بلادها- في تلك اللحظة وعلى الفور الخروج هي وإخوتها وأبناؤهم من أفغانستان رغم أنها علمت بحالة الفوضى التي تسود مطار كابول.

روت صحراء من فندق في العاصمة الأوكرانية كييف لـ“رويترز“ قصة هروبها التي قالت إنها تمت بمساعدة من الحكومتين التركية والأوكرانية.

وقالت ”أخذت أسرتي وتركت منزلي وسيارتي ونقودي.. تركت كل ما أملك“.

كانت المخرجة البالغة من العمر 36 عاما، دقت ناقوس الخطر من قبل بشأن عودة طالبان للحكم في بلادها وقالت إن ذلك سيخنق صناعة السينما وحقوق النساء.

وأضافت ”لا يساندون الفن ولا يقدرون الثقافة ولن يدعموا أبدا مثل تلك الأمور.. كما أنهم يخشون من الفتيات المتعلمات اللائي يتمتعن بشخصية مستقلة“، مشيرة إلى أن طالبان تريد للنساء أن يكن ”مخفيات وغير مرئيات“.

بعد أن تركت البنك، فشلت صحراء في العثور على سيارة أجرة كي تنقلها إلى منزلها فبدأت في الركض في الشوارع.

وصورت المخرجة نفسها وهي تركض في لقطات نشرتها على إنستغرام، وحظيت بأكثر من 1.3 مليون مشاهدة.

بعد دخول قوات #طالبان العاصمة الأفغانية كابل وانهيار النظام الحاكم وفرار الرئيس المخرجة الأفغانية صحراء كريمي عبر سناب شات: اليوم سيكون آخر يوم تخرج فيه المرأة الأفغانية دون حجاب 🧕 pic.twitter.com/bE5MfnddWu — هاني الظاهري (@Hani_Dh) August 15, 2021

وكان من المقرر أن تغادر هي وأسرتها على متن رحلة مخصصة لإجلاء الأوكرانيين، لكن مع تدفق آلاف الأفغان على المطار أملا في الهرب لم تتمكن من الوصول لتلك الرحلة التي غادرت دونهم.

وقالت ”اللحظة التي أقلعت فيها أول رحلة من دوننا كانت أحلك لحظة في حياتي لأني تصورت أننا لن نستطيع الذهاب إلى أي مكان وسنبقى هنا“.

وأضافت أنها كانت قلقة من أن تستهدف طالبان أسرتها أكثر من قلقها من استهدافها هي.

وذكرت أنها تريد لبنات إخوتها أن يعشن في بلد ”يمنحك الحرية والتعليم كإنسان ويكون لك قيمة.. لكن تحت حكم طالبان، حسنا.. ستعيش لكن حياة بائسة“.

وبعد أن فوتت رحلتها الأولى تواصلت صحراء كريمي مع المسؤولين الذين يساعدونها. وأبلغوها أن تبتعد عن الحشود وبعد ساعات أخذها مسؤولون لم تسمهم هي وأسرتها لمنطقة أخرى من المطار حيث استقلوا رحلة تركية إلى أوكرانيا.