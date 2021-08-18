وزير الدفاع الأمريكي: ليست هناك أي اشتباكات مع طالبان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية كابول حاليًا، لكن ”ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة طالبان ما زالت مفتوحة.“

وشدد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، على أن ”هدف الجيش الأمريكي زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان“، مؤكدًا أن ”أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها“.

من جانبه؛ قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن ”الوضع الأمني في مطار كابول مستقر حاليًا“.

وأكد مارك ميلي، ”أنه لم يكن هناك ما ينبئ بالسيطرة السريعة لحركة طالبان على أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد“.

وصرّح للصحافيين قائلا ”لم يكن لدي أو لدى أحد ما يشير إلى انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يوما“. وتابع ”كانت لدى قوات الأمن الأفغانية القدرة وأعني بذلك التدريب والعديد والقدرة على الدفاع عن بلادهم“.‎