أردوغان: الاتصالات التركية مع الإمارات أحرزت تقدمًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع أبوظبي في الآونة الأخيرة وتم إحراز بعض التقدم، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وأكد أردوغان أن بلاده والإمارات ”كانتا على تواصل، خلال الأشهر الماضية، و تمكنتا من إحراز بعض التقدم“.

وأضاف الرئيس التركي، أنه ”ناقش الاستثمار في تركيا مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان“، مشيرًا إلى أن ”تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات ستكون لها استثمارات ضخمة في تركيا“.

وشدد أردوغان على أنه ”منفتح على لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان“.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي، عقب استقباله، في وقت سابق اليوم، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فقد ”بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

من جانبه، وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات هذا اللقاء بأنه ”اجتماع تاريخي وإيجابي“.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحور الرئيس للاجتماع“.

وأكد أن ”الإمارات مستمرة في بناء الجسور، وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرك توجهنا الداخلي فهي أيضًا قاطرة سياستنا الخارجية“.