أردوغان: مستمرون في سعينا للحفاظ على أمن مطار كابول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ما زالت تهدف للحفاظ على الأمن في مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد أن سيطرت حركة طالبان على المدينة.

وتناقش تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، ولديها مئات من الجنود في أفغانستان، مع الولايات المتحدة اقتراحًا للإبقاء على تلك القوات هناك لحراسة وإدارة المطار بعد انسحاب قوات تابعة لدول أخرى في الحلف.

وقالت مصادر تركية لـ“رويترز“، هذا الأسبوع، إن تلك الخطط الأولية أُلغيت بسبب الفوضى في كابول، لكن تركيا ما زالت تعرض على طالبان التأمين والمساعدة الفنية في المطار.

وأضاف أردوغان أيضًا خلال مقابلة تلفزيونية، إنه منفتح على التعاون مع حركة طالبان، ويرحب بما وصفها بالتصريحات المعتدلة الصادرة عنها حتى الآن.

وصباح يوم أمس الثلاثاء، قال مسؤول أمني غربي، إن مدرج مطار كابول بات خاليًا من الحشود وكثير من المدنيين عادوا لبيوتهم، وإن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع.

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، الإثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة؛ ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيًا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن شخصًا واحدًا سقط فيما يبدو من الطائرة أثناء الإقلاع.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال، الخميس الفائت، إنه ”سيكون من المفيد أن يظل مطار كابول مفتوحًا“، مضيفًا أن ”الخطة المتعلقة به ستتحدد معالمها خلال الأيام المقبلة“، حيث أدلى الوزير بهذه التصريحات في السفارة التركية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان تركيان إن ”بلادهما ما زالت عازمة في الوقت الراهن على إدارة وحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان، لكنها تراقب الوضع بعد تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض“.

وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي، وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لأسابيع. وطلب الرئيس رجب طيب أردوغان أن تفي واشنطن بشروط مالية ولوجستية ودبلوماسية في المقابل.