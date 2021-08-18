بينيت يلتقي بايدن أواخر أغسطس لبحث ملف إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يبحث قضية إيران مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أواخر أغسطس/ آب الحالي.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يوجه البيت الأبيض دعوة رسمية لبينيت.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي: ”نتوقع الوصول إلى واشنطن نهاية أغسطس.. لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بايدن سيركز على إيران“.

وأضاف: ”سنركز على شراكة تستهدف كبح أنشطة إيران الإقليمية السلبية والمزعزعة للاستقرار، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والإرهاب، ومنع اقترابها من اختراق الحاجز النووي“.

وتتعثر المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات، منذ أن بدأت في أبريل /نيسان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن ”الرئيس ورئيس الوزراء بينيت سيناقشان قضايا جوهرية متعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك إيران“.

وتابعت قائلة: ”ستكون هذه الزيارة فرصة أيضا للزعيمين لمناقشة جهود دفع السلام والأمن والرفاهة للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمية العمل نحو مستقبل أكثر سلاما وأمنا للمنطقة“.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود تقديرات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بتضاؤل التوصل إلى توقيع اتفاق مع إيران في الملف النووي، خاصة بعد وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لسدة الحكم.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ إن ”مسؤولين في إسرائيل يرون أنه من الممكن تقديم مخطط فعال لممارسة ضغوط دولية تردع إيران وتجبرها على الانسحاب من برامجها النووية، لكن تتطلب مثل هذه الخطوة تقديم تهديد عسكري أمريكي ملموس، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كبيرة ضد إيران بالمقابل“.

وينشط صقور الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لعرقلة أي عودة محتملة للاتفاق النووي بما يقضي برفع بعض العقوبات عن إيران، في حين أعلن عدد منهم مشروع قرار عنوانه ”قانون الضغط الأقصى“.

ودفع بالفعل عدد من المشرعين الجمهوريين بمشروع باسم ”قانون الضغط الأقصى“ الذي من شأنه توسيع العقوبات المفروضة على طهران، ويهدف إلى منع الولايات المتحدة من إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي، وفق الصحيفة.

وتعارض إسرائيل بشكل كبير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.