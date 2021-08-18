خلال استقباله أبي أحمد.. أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط لإحلال السلام في إثيوبيا‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة للعب دور وسيط من أجل إنهاء النزاع الدامي في إقليم تيغراي والإسهام في ”وحدة“ إثيوبيا.

وأشار أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يزور أنقرة، إلى الأهمية التي توليها بلاده لـ“سلام ووحدة“ إثيوبيا.

وأضاف: ”نحن على استعداد لتقديم أي نوع من المساهمة بحل المشكلة، بما في ذلك الوساطة“. وتابع: ”في حال تدهور الوضع، ستتأثر كل دول المنطقة“.

وأكد الزعيمان رغبتهما بتوسيع التعاون الاقتصادي، والعلاقات التجارية بين البلدين، لكن لم يعلن أي اتفاق محدد، اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن العلاقات بين البلدين تقوم على ”الثقة والاحترام المتبادل“.

ويشهد إقليم تيغراي شمال إثيوبيا نزاعًا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما شنّ رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية على المتمردين.

وفرّ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى السودان هربًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف، ودفع 400 ألف شخص إلى تخوم المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

وتواجه إثيوبيا أزمتين بارزتين داخليًا وخارجيًا في الفترة الأخيرة، هما: الصراع المسلح في إقليم تيغراي، وأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وكانت السفيرة التركية في أديس أبابا يبرق ألب قد صرحت، في فبراير/شباط الماضي، بأن تركيا هي ”ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين“.

وقالت السفيرة التركية، إن حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وتركيا ارتفع خلال السنتين الأخيرتين بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إلى 650 مليون دولار. وأضافت أن ”حوالي 200 شركة تركية توظف 30 ألف شخص، وبالتالي يؤمن مئات الآلاف من الأشخاص قوت يومهم من هذه الشركات“، وفق قولها.