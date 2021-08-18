مسؤول: أفغانستان قد يديرها مجلس حاكم وطالبان تتواصل مع جنود وطيارين سابقين

قال عضو بارز في حركة طالبان لـ ”رويترز“ إن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، بعد أن سيطرت طالبان على زمام الأمور في البلاد، بينما من المرجح أن يظل الزعيم الأعلى للحركة المتشددة هيبة الله أخوند زادة زعيما أعلى.

وقال وحيد الله هاشمي، المقرب إلى هيئة صنع القرار في الحركة، خلال المقابلة التي أجرتها معه ”رويترز“: إن ”طالبان ستتواصل أيضا مع الطيارين السابقين وجنود من القوات المسلحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها“.

وكانت طالبان قد قتلت الآلاف من الجنود الأفغان على مدى العشرين عاما الماضية، واستهدفت في الآونة الأخيرة طيارين تلقوا تدريبهم على يد الولايات المتحدة بسبب دورهم المحوري.

وأفادت وكالة ”نوفوستي“ الروسية، في وقت سابق، بأن مجلسا انتقاليا جديدا تولى إدارة أفغانستان، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد على خلفية دخول مسلحي حركة ”طالبان“ إلى مشارف العاصمة كابل.

ونقلت ”نوفوستي“، يوم الأحد الماضي، عن مصدر مقرب من طالبان قوله: إن المجلس الجديد يضم الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

وذكر مصدر الوكالة أن المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى ”طالبان“ لاحقا.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، حتى سيطروا على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.