نتنياهو: رفضت اقتراحا أمريكيا بتطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه رفض في عام 2013 اقتراحاً أمريكياً لتطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين، وفق ما ذكر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“.

وقال نتنياهو في التغريدة: ”رفضت طلب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في 2013، عندما كنت رئيساً للحكومة الإسرائيلية، بإجراء زيارة سرية إلى كابول، للاطلاع على التدابير الأمريكية الأمنية هناك لاستنساخها بالضفة الغربية“.

בשנת 2013 פנה אליי מזכיר המדינה האמריקני דאז, ג׳ון קרי. הוא הזמין אותי לביקור חשאי באפגניסטן כדי לראות, לדבריו, איך ארה״ב הקימה כוח צבאי מקומי שיכול לעמוד לבדו נגד הטרור. המסר היה ברור – ״מודל אפגניסטן״ הוא המודל שארה״ב מבקשת ליישם גם בעניין הפלסטיני:https://t.co/ez1UmNa1La — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 18, 2021

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أكد نتنياهو أن ”كيري أجرى اتصالاً هاتفياً معه، ودعاه لزيارة سرية إلى أفغانستان ليرى كيف أنشأت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية قادرة على محاربة الإرهاب بمفردها“.

وذكرت قناة i24news“ “ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، نقلاً عن نتنياهو قوله إن ”الرسالة كانت واضحة، وإن النموذج الأفغاني هو النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة أيضاً لتطبيقه على القضية الفلسطينية، وإنه كان يدرك أنه بمجرد مغادرة أمريكا الأراضي الأفغانية سينهار كل شيء، لسوء الحظ، هذا ما حدث اليوم، لقد غزا نظام إسلامي متطرف أفغانستان وسيحولها إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر“.

وأضاف نتنياهو أنه ”توقع تحقيق نفس النتيجة إذا تم تسليم السيطرة للفلسطينيين، لأنهم لن يؤسسوا نموذج سنغافورة، بل سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية، الاستنتاج واضح، العقيدة الصحيحة هي التي أتبناها، يجب ألا نثق بالآخرين لضمان سلامتنا، يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد“.

תמיד דאגתי לכך שביטחון ישראל יהיה בידינו בלבד. כך עשיתי וכך תמיד אעשה.https://t.co/rRFe6k4Yzv — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 18, 2021

وتطرقت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ للملف، وقالت إن ”واشنطن عرضت على إسرائيل في 2013 خطة لتأهيل الفلسطينيين لحماية الأمن بالضفة الغربية وغور الأردن، ونقلت عن مصادر بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية، لم تكشف هويتها، قولها إن الولايات المتحدة وقتها حاولت إقناع إسرائيل باستنساخ النموذج الأفغاني، وإن وزير الخارجية الأمريكية وقتها جون كيري حاول حث نتنياهو على إجراء زيارة سرية إلى كابول، بيد أن الأخير رفض“.

وأضافت أن ”كيري حاول في الفترة بين 2013 – 2014 قيادة مبادرة تقوم على إجراء تسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقام وقتها بزيارات مكوكية وصلت إلى 20 زيارة إلى إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، من أجل تمرير هذه المبادرة“.

وأردفت أن ”كيري سعى لإقناع القيادة السياسية في إسرائيل، حين كان نتنياهو رئيسا للوزراء، وكان موشي يعلون وزيرا للدفاع، بأنه ينبغي الاعتماد على واشنطن في مسألة تأهيل قوات فلسطينية وتكليفهم بحماية الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية وغور الأردن، وأن الفكرة كانت تقوم على تولي الولايات المتحدة أو الناتو هذه المهمة“.

وأفادت الصحيفة بأن ”نتنياهو رفض اعتماد إسرائيل على قوات أجنبية لتأهيل الفلسطينيين، فيما واصل كيري محاولاته، وأن كيري عرض على رئيس وزراء إسرائيل وقتها القيام بزيارة سرية إلى أفغانستان، لكي يرى عن كثب الجيش الأفغاني الذي تم تدريبه وتسليحه بواسطة الأمريكيين، وأن نتنياهو رفض كل هذه العروض بأدب، وبرر ذلك بأن إسرائيل ترفض مسألة الاستعانة بقوات أجنبية لحفظ الأمن“.

وعقب السقوط السريع للأراضي الأفغانية في أيدي حركة طالبان، التي جاءت جراء الانسحاب الأمريكي، تحدث محللون إسرائيليون عن ضرورة بدء التفكير في الاعتماد على القوة الذاتية، وتقليص الاعتماد على الأمريكيين والاستفادة من الدرس الأفغاني.

وقال العميد احتياط يوسي كوبرواسر، القائد السابق لشعبة البحوث التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ”أمان“، لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، إن ”المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ناقشت في 2013 إمكانية تطبيق الخطط العسكرية التي وضعها الجنرال الأمريكي جون ألين، التي تقضي بنشر قوات أجنبية في غور الأردن، ومنح الولايات المتحدة دورا مركزيا في إدارة الملف الأمني ضمن رؤية إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واعتبر أن الأمر وقتها كان مثيرا للقلق“.