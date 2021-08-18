تدمير رأس تمثال زعيم سياسي سابق من أقلية الهزارة الشيعية وسط أفغانستان

تعرض رأس تمثال عبد العلي مزاري، وهو زعيم سياسي لأقلية الهزارة الشيعية والذي قُتل عندما كان سجينا لدى طالبان في تسعينيات القرن الماضي، للتدمير اليوم الأربعاء، بمدينة باميان في وسط أفغانستان، وفق ما أفاد أحد السكان.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن ”التمثال دُمّر الليلة الماضية. لقد استخدموا متفجرات“، بدون ذكر اسم الجهة التي تقف وراء ذلك.

وأطاحت المتفجرات رأس التمثال لكن القسم المتبقي ما زال سليما.

وأضاف المصدر: ”لا نعرف تحديدا من فجر التمثال لكن هناك مجموعات مختلفة من طالبان موجودة هنا، بعضها معروف بوحشيته، لا نعرف من وراء هذا الأمر، لكن بعض المسنين التقوا حاكم طالبان واشتكوا له وقال إنه سيحقق في الحادث“.

وقتل مزاري في 1995 بعدما أسرته طالبان التي زعمت أنه حاول الاستيلاء على سلاح أحد حراسه أثناء نقله بهليكوبتر وأنه أصيب بطلق ناري بعد مواجهة مع الأخير.

أما زارا، وهي إحدى السكان طلبت أيضا عدم كشف هويتها، فألقت باللوم على طالبان بشكل مباشر قائلة إن مجموعة من مقاتليها استخدمت قاذفة صواريخ من أجل تدمير التمثال، مضيفة: ”دمّر التمثال والناس يشعرون بالحزن لكنهم خائفون أيضا“.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان الأحد، بعد هجوم خاطف بدأ في أيار/مايو تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي العام 2001، أثارت طالبان احتجاجات دولية بعد تدميرها تماثيل بوذا في باميان، تعود إلى 1500 عام، ولطالما اضطُهدت أقلية الهزارة الشيعية بغالبيتها التي تمثل ما بين 10 و20% من 38 مليون أفغاني سني، في بلد تمزقه الانقسامات الإتنية والدينية.

وكانت حركة طالبان، تعهدت أمس الثلاثاء، “بنبرة تصالحية“، بـ“احترام حقوق المرأة، والسعي إلى إقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى، وعدم الانتقام من عناصر الجيش الأفغاني السابقين“.

وقال المتحدث الرئيس باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي بعد السيطرة على البلاد إن ”أفغانستان تريد علاقات طيبة مع الجميع لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“.

وأكد مجاهد أنه ”لن يُسمح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أحد، ونحن نطمئن المجتمع الدولي“، كما قال: ”لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين“.

وأوضح أنه ”سيُسمح للنساء بالعمل والدراسة، وستكون النساء نشيطات للغاية في المجتمع، لكن في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية“.

وقال إن ”حركة طالبان لن تسعى للقصاص من الجنود السابقين، والحكومة الموالية للغرب“، مضيفًا في الوقت ذاته أن ”الحركة ستعفو عن الجنود الحكوميين والمتعاقدين والمترجمين الذين عملوا مع القوات الدولية“.