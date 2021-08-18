بعد تسريع تخصيب اليورانيوم.. ألمانيا تحث إيران للعودة إلى المفاوضات

قالت ألمانيا، الأربعاء، إن تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وحث متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي، اليوم، طهران على العودة إلى المفاوضات ”بنهج بناء“.

وأضاف المتحدث، أنه ”ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلا من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية“.

وكانت إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في تحرك يزيد التوتر مع الغرب، وسط سعي كلا الجانبين إلى استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وزادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60% من 20% في نيسان/أبريل الماضي، ردًا على انفجار في موقع ”نطنز“ وانقطاع الكهرباء فيه، مما أضر بالإنتاج في محطتها الرئيسية للتخصيب تحت الأرض هناك، وتحمل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وتبلغ نسبة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي 90%.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت، في أيار/مايو الماضي، أن إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60%، في محطتها التجريبية للتخصيب في موقع فوق الأرض بنطنز.

وأبلغت وكالة الطاقة الدول الأعضاء فيها، يوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم حاليًا مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضًا.

وأفاد تقرير الوكالة بأن ”إيران كانت تستخدم 164 جهاز طرد مركزي طراز آي.آر-6 لتخصيب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60%، لكنها الآن تستخدم هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا من طراز آي.آر-4 لتحقيق ذلك الهدف“.

وهذه هي أحدث خطوة من خطوات عديدة تنتهك من خلالها إيران القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي حدد 3.67% نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وحذرت الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون من أن خطوات من هذا القبيل تهدد المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق، المعلقة حاليًا.

وتجري إيران وست قوى عالمية محادثات منذ التاسع من نيسان/أبريل، لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.

وعُقدت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، مع قول المسؤولين الإيرانيين والغربيين، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال الكامل للاتفاق.