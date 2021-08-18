أمريكا وأوروبا "قلقتان" حيال وضع النساء في أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما ”قلقان جدًا“ بشأن وضع النساء في أفغانستان، داعين حركة طالبان إلى ”تجنب كافة أشكال التمييز وسوء المعاملة تجاه النساء والحفاظ على حقوقهن“، بحسب إعلان مشترك.

وجاء في النص الذي وقعت عليه أيضا 18 دولة أخرى: ”نحن قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات في أفغانستان، حيال حقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل.. ندعو أولئك الذين يشغلون الحكم ويتولون السلطة في أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهن“.

وكانت حركة طالبان عقدت، يوم أمس الثلاثاء، أول مؤتمر صحفي رسمي لها في العاصمة الأفغانية كابول، منذ استيلائها على المدينة، متعهدة، و“بنبرة تصالحية“، بـ“احترام حقوق المرأة، والسعي لإقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى، وعدم الانتقام من عناصر الجيش الأفغاني السابقين“.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرئيسي باسم طالبان: ”أفغانستان تريد علاقات طيبة مع الجميع لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“، مؤكدا أنه ”لن يُسمح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أحد، ونحن نطمئن المجتمع الدولي“.

وتابع: ”لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين“.

وأوضح مجاهد أنه ”سيُسمح للنساء بالعمل والدراسة وسيكونن نشيطات للغاية في المجتمع، لكن في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية“.

وعقدت طالبان مؤتمرها الصحفي، في حين واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين، بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول، حيث احتشد أفغان متلهفون للفرار في مدرج المطار.

وبينما تسارع الدول الأجنبية إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان، تجري تقييما لكيفية التعامل مع الوضع المتغير على الأرض.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه على طالبان أن تسمح لجميع من يريدون ترك البلاد بالسفر، مضيفا أن هدف الحلف هو المساعدة في بناء دولة يمكنها الحياة في أفغانستان.

وهناك انتقاد واسع النطاق للانسحاب الأمريكي، وسط مشاهد الفوضى في مطار كابول. وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: ”صور اليأس في مطار كابول عار على ساسة الغرب“.

وكانت حركة طالبان تفرض نظاما متشددا عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001، فمنعت النساء من الخروج من المنازل، وحظرت الترفيه ونفذت إعدامات علنية.

ودقت العديد من الدول والجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن مصير تعليم المرأة في أفغانستان، بعدما أصبحت في أيدي المسلحين الذين دخلوا العاصمة كابول يوم الأحد.