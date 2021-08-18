أول سفارة أفغانية تعترف بنائب أشرف غني كرئيس للبلاد

أعلنت السفارة الأفغانية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، اعترافها بأمر الله صالح النائب السابق للرئيس المستقيل أشرف غني رئيسا للبلاد، بعد يوم من إعلانه نفسه رئيسا شرعيا طبقا للدستور.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر لحظة إزالة صور الرئيس أشرف غني من مبنى السفارة، وتعليق صورة لنائبه السابق أمر الله صالح.

Afghan Embassy in Tajikistan has removed the official portrait of Ashraf Ghani and replaced it with the photo of Ameullah Saleh who is now the caretaker President of Afghanistan as per the Afghan constitution. pic.twitter.com/fqzcTsCe2C — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2021

وأمس الثلاثاء، أعلن أمر الله صالح الذي ينتمي للأقلية الطاجيكية في أفغانستان عن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت طبقا للدستور الأفغاني بعد هروب الرئيس أشرف غني.

وكتب صالح على حسابه الرسمي في تويتر: ”طبقا لدستور أفغانستان، في حالة الغياب أو الهروب أو الاستقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائبه هو الرئيس المؤقت. أنا حاليًا داخل بلدي وأنا الرئيس الشرعي.. أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم“.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

وكان أمر الله صالح توجه، إثر هروب الرئيس أشرف غني، إلى ولاية بنجشير ذات الغالبية الطاجيكية، وهي الولاية الوحيدة التي لم تسيطر عليها طالبان بعد، والتقى نجل الزعيم الراحل إبان الاحتلال السوفيتي لأفغانستان أحمد شاه مسعود.

ويشير محللون إلى أن مسعود الابن وبرفقة نائب الرئيس أمر الله صالح قد يشكلان نواة لمقاومة الصعود الجديد لطالبان في ظل انهيار القوات الأمنية والعسكرية الرسمية أمام الحركة.

وكانت بنجشير هي نقطة الانطلاق لمواجهة طالبان وقت وصولها الأول للحكم في أفغانستان في العام 1996، وشكل أحمد شاه مسعود مع آخرين ما سمي بتحالف الشمال الذي ساعد الولايات المتحدة في إسقاط نظام طالبان في العام 2001.

مذكرة قبض

في السياق نقلت وسائل إعلام عن سفارة أفغانستان في طاجيكستان، أن السفارة أصدرت مذكرة لشرطة الإنتربول لاعتقال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ومستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب والمستشار الرئيسي السابق لغاني فاضل محمود.

وطُلب القبض على أشرف غني وحمد الله محب وفاضل محمود فضلي بتهمة سرقة خزينة الدولة. وطلبت السفارة الأفغانية من غني تسليم الخزانة إلى محكمة دولية لاستعادة ثروة الشعب.