أول سفارة أفغانية تعترف بنائب أشرف غني كرئيس للبلاد

أعلنت السفارة الأفغانية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، اعترافها بأمر الله صالح النائب السابق للرئيس المستقيل أشرف غني رئيسا للبلاد، بعد يوم من إعلانه نفسه رئيسا شرعيا طبقا للدستور.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر لحظة إزالة صور الرئيس أشرف غني من مبنى السفارة، وتعليق صورة لنائبه السابق أمر الله صالح.

Afghan Embassy in Tajikistan has removed the official portrait of Ashraf Ghani and replaced it with the photo of Ameullah Saleh who is now the caretaker President of Afghanistan as per the Afghan constitution. pic.twitter.com/fqzcTsCe2C

وأمس الثلاثاء، أعلن أمر الله صالح الذي ينتمي للأقلية الطاجيكية في أفغانستان عن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت طبقا للدستور الأفغاني بعد هروب الرئيس أشرف غني.

وكتب صالح على حسابه الرسمي في تويتر: ”طبقا لدستور أفغانستان، في حالة الغياب أو الهروب أو الاستقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائبه هو الرئيس المؤقت. أنا حاليًا داخل بلدي وأنا الرئيس الشرعي.. أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم“.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021