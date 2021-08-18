"ذي تايمز": الصين وروسيا ترتبان أوراق مصالحهما لتحقيقها مع الحكام الجدد لأفغانستان

قال تقرير إخباري، إن الصين وروسيا تقومان حاليا بترتيب أوراق مصالحهما لتحقيقها مع الحكام الجدد لأفغانستان.

وذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية في تقريرها، أن البلدين ”يقومان بمغامرة كبرى في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور هناك، والانهيار السريع للحكومة المدعومة من الغرب، في أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي من هناك بعد حرب استمرت 20 عاما“.

وأضاف التقرير أن ”انتصار طالبان يعيد رسم الخريطة الإستراتيجية في آسيا الوسطى، بينما يخاطر الغرب بأن يتراجع دوره أمام خصومه في المنطقة“.

وأشار إلى أن ”السفارات الغربية أحرقت وثائقها السرية ودمرتها، وأسرعت بإخلاء دبلوماسييها عبر المروحيات العسكرية من أفغانستان، إلا أن هناك مجمعين دبلوماسيين عملاقين لا يزالان يعملان بصورة طبيعية في كابول“.

وبينت الصحيفة البريطانية: ”يعمل الدبلوماسيون الروس والصينيون كالمعتاد، رغم سقوط كابول في أيدي طالبان، حيث يقومون بترتيب أوراق خطة المصالح التي يسعون إلى تحقيق أهدافها مع الحكام الجدد لأفغانستان“.

وأردفت: ”يسارع الغرب إلى الخروج، بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي، الناتو، وانهيار الحكومة الأفغانية المدعومة منه، وهو ما يعيد رسم الخريطة الدبلوماسية لمفترق الطرق الحيوي في آسيا الوسطى، ما يمثل اللعبة الكبرى في القرن الحادي والعشرين“.

وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحلفاء الغربيين بعدم الإسراع في الاعتراف بحركة طالبان، فإن روسيا والصين لم يقدما أي التزام حول هذا الأمر، حيث أطلقا بالفعل علاقاتهما الودية مع الحركة المتمردة.

ورأت ”ذي تايمز“ أن موقف بكين وموسكو تجاه طالبان سيكون له تداعيات عميقة على تطور الأزمة في أفغانستان على المسرح العالمي، حيث تلتقي القوى العالمية في الأمم المتحدة لبحث كيفية التعاطي مع الوضع الجديد في أفغانستان.

واستطردت بقولها: ”التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتحويل أفغانستان إلى دولة مارقة إذا عادت طالبان إلى الأساليب الوحشية سوف تكون جوفاء، ولن يكون لها تأثير كبير، إذا ما قررت روسيا والصين السير في الاتجاه المعاكس“.

وأشارت إلى أن ”روسيا والصين يملكان حق النقض، الفيتو، في مجلس الأمن، وهو المنتدى الذي نجحت الصين في منعه من شن إجراءات انتقامية ضد ممارسات حلفائها المناهضة لحقوق الإنسان“.

ونوهت إلى تصريحات ديمتري زيرنوف، السفير الروسي في أفغانستان، التي قال فيها إن الأوضاع في أفغانستان تحت حكم طالبان أفضل مما كانت عليه في وجود حكومة الرئيس أشرف غني، الذي هرب يوم الأحد الماضي.

وقالت إن ”الصين تستطيع تقديم شريان حياة اقتصادي لأفغانستان، إذا تلاشى الدعم الغربي“.

وتتطلع بكين إلى فرص التعدين الواعدة في أفغانستان منذ سنوات، لكن الصراع في الدولة منع ذلك، لديها عقد لاستغلال منجم نحاس كبير جنوب كابول، لكنها لم تتمكن من استغلاله بشكل كامل.

وكان تقرير في عام 2014 أشار إلى أن الجبال غير المأهولة في أفغانستان قد تحتوي على ما يقرب من تريليون دولار من المعادن الأرضية النادرة القابلة للاستخراج.

وفي نفس الوقت، فإن أفغانستان عارضت طويلا دخول مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلا أن هذا ربما يتغير الآن.

كما تعهدت طالبان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، والتي تتضمن حملة القمع التي تمارسها بكين ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ، وفي المقابل، فإنه من المتوقع ان تتغاضى الصين عن انتهاكات طالبان على طول الحدود الأفغانية.