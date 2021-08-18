الدول الغربية أمام خيار صعب في العلاقات مع طالبان‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بعدما أمضت عشرين عامًا خلالها في هزيمة حركة طالبان، تواجه القوى الغربية حاليا خيارا صعبا بين إقامة أو عدم إقامة علاقات مع الحركة الأصولية التي باتت تحكم أفغانستان.

يبدو أن طالبان لاقت ترحيبا دوليا أكثر حرارة مقارنة بفترة حكمهم التي اتسمت بالعنف (1996-2001)، إذ إن روسيا والصين وتركيا رحبت بتصريحاتهم الأولى.

وفيما يفاوض الأمريكيون الحركة حول الجدول الزمني لعمليات الإجلاء، يؤكد البيت الأبيض أنه سينتظر في المقابل ليحكم على أفعالها خصوصا بشأن احترام حقوق الإنسان قبل اتخاذ قرار حول طبيعة العلاقات مستقبلًا معها.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جايك سوليفان إنه ”سيكون على طالبان أن تظهر لبقية العالم من هي“.

وأضاف أن ”التقييم ليس جيدا، لكن سيكون من السابق لأوانه القول من الآن ما سيكون الوضع في المستقبل“.

إلا أن واشنطن أبدت استعدادها لإبقاء وجودها الدبلوماسي في مطار كابول بعد الموعد النهائي للانسحاب العسكري المقرر في 31 آب/أغسطس، بشرط أن يكون الوضع آمنا، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالأمر بشكل صريح الثلاثاء، فقال: ”طالبان ربحت الحرب في أفغانستان. إذن، علينا ان نتحدث إليهم“.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ”لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان“.

وحذت المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة تماما كما فعلت في قرار سحب قواتها من أفغانستان، فقد أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن بلاده ستحكم على نظام طالبان بناء ”على أفعاله وليس على أقواله“.

وكان وزير الخارجية دومينيك راب، قد أكد أن لندن ”بطبيعة الحال لن تعمل مع طالبان“.

لكنه اعتبر أنه ”مع المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى حكومة أكثر تمثيلا للمجتمع الأفغاني، نريد تقييم ما إذا كانت هناك إمكانية لتعديل نوع النظام الذي سنراه قائما“.

وصرح وزير الخارجية لقناة ”سكاي نيوز“: ”هم الآن في الحكم وعلينا التعامل مع هذا الواقع“، مقرا بأن الفرص قليلة جدا لرؤية حكومة جامعة في أفغانستان.

تنسيق القرار

تتمتع القوى الغربية بقدرة تأثير أقل بكثير الآن بعدما باتت طالبان في الحكم بدلا من أرض المعركة، لكن الولايات المتحدة لا تزال تمارس تأثيرا لا مثيل له على الجهات المانحة الدولية، ويمكن أن تفرض عقوبات قاسية أو حتى شروطًا على المساعدات الضرورية لإعادة إعمار هذا البلد المدمر جراء الحرب.

وتعتبر ليزا كورتيس المستشارة السابقة للبيت الأبيض المكلفة بشؤون وسط وجنوب آسيا في عهد دونالد ترامب، أن على واشنطن استخدام اعتراف دبلوماسي محتمل بطالبان لتمارس عليها ضغوطًا وتفرض اتباع سلوك أفضل.

وتقول هذه الخبيرة في مركز الأمن الأميركي الجديد: ”بما أنه سينبغي علينا توصيل مساعداتنا الإنسانية إلى هناك، سيجري التعامل معهم ربما على مستوى ما، لكن في ما يخص الاعتراف الدبلوماسي، فإن ذلك لا ينبغي أن يُمنح بدون مقابل“.

وحدها ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية كانت تعترف بنظام طالبان السابق، الذي فرض رؤيته المتشددة للشريعة الإسلامية.

وهذه المرة، استبق رئيس الوزراء البريطاني الأمر لمنع باكستان الداعمة التاريخية لحركة طالبان، من الاعتراف بحكومة جديدة، قائلا لنظيره الباكستاني عمران خان إن مثل هذا الاعتراف ينبغي أن يُمنح ”على أساس دولي، وليس بشكل أحادي“.

لا مسامحة سريعة

عندما يتعلق الأمر بعلاقات دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة لا تسامح سريعا، فقد استغرقت عقدين بعد سقوط سايغون لإقامة علاقات مع فيتنام الشيوعية، وانتظرت واشنطن 54 عاما قبل إعادة فتح سفارة لها في كوبا.

في المقابل، لم تستعد الولايات المتحدة قط العلاقات مع إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، عندما وافق الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب 2020، على اتفاق انسحاب تم للتوصل إليه مع طالبان، بدا وكأنه يشير إلى نقطة تفاهم محتملة مع طالبان، هي معركتهم ضد تنظيم داعش، وقال: ”سيقتلون أشخاصا سيئين جدا. سيواصلون هذه المعركة“.