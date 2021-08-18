"جيروزاليم بوست": الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم "ميرسر ستريت"

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن ”الجيش يدفع تجاه عمل عسكري ردا على هجوم إيران على الناقلة الإسرائيلية، ميرسر ستريت، في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، في حين يرى المسؤولون السياسيون ضرورة اتباع الدبلوماسية“.

وكشف الصحيفة أن ”مباحثات بين المستوى السياسي وكبار الرتب في الجيش وجهاز الاستخبارات (الموساد) جرت الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالساحة البحرية الدولية، ونشاط إيران ضد السفن المملوكة لإسرائيل“.

وأشارت إلى أنه وفقا لأعضاء بارزين في هيئة الأركان والبحرية في الجيش فقد ”استنفدت إسرائيل نشاطها السياسي ضد إيران، وبالتالي فإن الرد العسكري مطلوب“، في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على ناقلة النفط (ميرسر ستريت).

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي قولها، إنه ”لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بمهاجمة الناقلات الإسرائيلية؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الإسرائيلية في المستقبل، وتعريض السفن المدنية على خطوط الشحن في العالم للخطر“.

وقالت المصادر، إنه وفقا لجميع المؤشرات ”ستستأنف المفاوضات بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة ما لم يحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة“.

وأضافت المصادر ”دعا المسؤولون السياسيون في الاجتماع إلى تهدئة الأجواء حاليا، والاكتفاء بالإدانات الصادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، إذ إن الرد العسكري يضر بالجهود السياسية الجارية ضد النظام الإيراني، ويمكن أن ينقذها من الانتقادات قبل استئناف المفاوضات النووية.“

ونقلت ”جيروزاليم بوست“ عن مصادر مطلعة أن ”تغيير موقف المستوى السياسي ممكن حال ظهور معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بإيران“.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية في الـ31 من تموز/يوليو الماضي، أن الناقلة ”ميرسر ستريت“، تعرضت للهجوم بالقرب من جزيرة مصيرة، وقتل من على متنها اثنان من أفراد طاقمها، بريطاني وروماني.

وتعتقد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، أن الطائرة دون طيار أطلقت من شرق اليمن وتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نحو الناقلة قبل أن يسيطر عامل التشغيل على الميل الأخير، ويوجه الصاروخ عبر الكاميرا إلى جسر السفينة.

وتعود ملكية شركة الشحن التي تنتمي إليها الناقلة وهي ”زودياك ماريتايم“ للإسرائيلي إيال عوفر، وكانت في طريقها إلى الإمارات، واتهمت إسرائيل إيران بمهاجمة السفينة، ثم أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إيران إثر الهجوم.