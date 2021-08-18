وفد من طالبان يلتقي رئيس أفغانستان السابق حامد كرزاي

أعلنت حركة طالبان، الأربعاء، عن أن أنس حقاني، القيادي الكبير في الحركة، وأحد زعماء شبكة حقاني، التقى مع الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، لإجراء محادثات.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول في الحركة قوله، إن ”عبد الله عبد الله مبعوث السلام في الحكومة السابقة، رافق كرزاي في الاجتماع“.

في السياق، كتب حساب منسوب لطالبان على موقع تويتر: ”برئاسة عضو الفريق التفاوضي (أنس حقاني)، التقى وفد رفيع المستوى بـ ”كرزاى، وعبد الله عبد الله، ومسلميار ”وطمأنهم حيال تضمين الأمن لهم“.

ونشر حساب ”الإمارة الإسلامية“ صورًا من الاجتماع المذكور.

وشبكة حقاني، فصيل مهم في طالبان. وواجهت الشبكة، التي تتمركز على الحدود مع باكستان، اتهامات في السنوات الماضية، بتنفيذ بعض أعنف الهجمات في أفغانستان.

وفي وقت لاحق أعلنت طالبان ان الوفد نفسه التقى أمير الحرب السابق والزعيم المخضرم قلب الدين حكمتيار.