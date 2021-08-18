بايدن يكافح لإنقاذ مصداقية أمريكا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

عندما ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض في الـ8 من يوليو/ تموز للتأكيد أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يمضي على قدم وساق، أعلن أن سيطرة طالبان على البلاد ليست حتمية.

لكن بعد خمسة أسابيع فقط، سيطرت طالبان على مقاليد الأمور، ووقف العالم مذهولا أمام مشاهد الفوضى بمطار كابول في أثناء إجلاء أمريكيين ومواطنين أفغان متحالفين مع الولايات المتحدة، وسارع بايدن للدفاع عن نفسه بعد سلسلة تقديرات خاطئة نالت من مصداقية الولايات المتحدة.

وبينما أصر بايدن على أن ”المسؤولية تقع على عاتقي“، فقد وجه اللوم إلى آخرين على النهاية المهينة لتدخل أمريكي على مدى عشرين عاما في أفغانستان، شمل إخفاقات لأربع إدارات، منها اثنتان جمهوريتان وأخريان ديمقراطيتان.

وانتقد الرئيس الأمريكي الجيش الأفغاني لرفضه القتال، وندد بالحكومة الأفغانية التي أطاحت بها طالبان، وأعلن أن سلفه الجمهوري دونالد ترامب ترك له اتفاق انسحاب سيئا.

وفي كلمة ألقاها الاثنين قال بايدن ”تعهدت للشعب الأمريكي عندما ترشحت للرئاسة بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان. ورغم ذلك كان صعبا وفوضويا، وبالطبع كان بعيدا عن المثالية، فقد أنجزت هذا التعهد“.

وتولى بايدن الرئاسة بعد حملة قدم نفسه خلالها على أنه رجل دولة عالمي له باع طويل بعد فترة رئاسة ترامب العاصفة، وسرعان ما أعاد بلاده إلى اتفاقيات عالمية انسحب منها ترامب، وسعى لإحياء تحالفات تقليدية أدار لها ترامب ظهره.

لكن أول تحد عالمي كبير يواجهه أشعل انتقادات سياسية مكثفة، إذ أثار ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء تساؤلات بشأن إستراتيجيته.

وتبين خطأ توقعات للمخابرات الأمريكية بأن طالبان قد تسيطر على البلاد بعد ثلاثة أشهر من الانسحاب الأمريكي. كما قوبلت اقتراحات قادة عسكريين أمريكيين بنهج أكثر تخطيطا للانسحاب بالرفض.

ووقف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض الثلاثاء لتقديم دفاع واسع النطاق عن أفعال بايدن، وقال إن التلميح إلى دعم الحكومة الأفغانية ”كان قرارا مدروسا لكنه لم ينقذها“، مضيفا أنه ”عندما تنهي 20 عاما من العمل العسكري بحرب أهلية في بلد آخر، مع تداعيات قرارات متراكمة على مدى 20 عاما، يتعين اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، دون أي نتيجة خالية من الشوائب لأي منها“.

وأفاد سوليفان الثلاثاء بأنه ”رغم أن الصور من مطار كابول تفطر القلب فقد كان على بايدن التفكير في التكلفة البشرية للمسار البديل أيضا، وهو البقاء في قلب صراع أهلي في أفغانستان“.

دعوات للتحقيق

ومع تزايد الإحباط بسبب الأحداث في أفغانستان، يريد أعضاء في الكونغرس الأمريكي فتح تحقيق لمعرفة الخطأ الذي حدث.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الاثنين إنه يعتزم التعاون مع لجان أخرى ”لتوجيه أسئلة صعبة لكن ضرورية“ بشأن سبب عدم استعداد الولايات المتحدة على نحو أفضل للتعامل مع انهيار الحكومة الأفغانية.

وواصل الجمهوريون انتقادهم الحاد لسياسات بايدن.

وقال الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في خطاب موجه للبيت الأبيض الثلاثاء ”كان من الممكن تجنب الأزمة الأمنية والإنسانية التي تتكشف في أفغانستان الآن لو كنت أعددت أي تخطيط“.

وكان للأزمة تداعيات على ما يبدو. فقد انخفضت شعبية بايدن سبع نقاط مئوية وبلغت أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني مسجلة 46%، وفقا لاستطلاع رويترز- إبسوس الاثنين.

ويدير بايدن الأزمة من منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند. ولم يتحدث لعدة أيام مع أي زعيم أجنبي بشأن أفغانستان، لكنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ”شدد رئيس الوزراء على أهمية عدم خسارة المكاسب التي تحققت في أفغانستان على مدى العشرين عاما الماضية، وحماية أنفسنا من أي تهديد إرهابي جديد، ومواصلة دعم الشعب الأفغاني“.