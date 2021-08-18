متحدث طالبان يوضح بشأن إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية

أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، محمد سهيل شاهين، توضيحا بشأن الأنباء حول إجراء مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وقال شاهين، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ”أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابول في يد الإمارة الإسلامية (طالبان)، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية“.

وكان ”روعي كايس“، مراسل الشؤون العربية في قناة ”كان“ الإسرائيلية أجرى اتصالا بشاهين بث تسجيله مساء الثلاثاء، وفي التسجيل يُسمع صوت شاهين وهو يسأل المراسل الإسرائيلي ”من أي تلفزيون أنت“، ليرد الأخير ”كان نيوز.. كان نيوز“.

وفي رده على أسئلة الصحفي الإسرائيلي قال شاهين ”يجب ألا يخاف الناس ويهربوا. تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني أن يموت الناس، بل سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار“.

האם טליבאן באמת השתנה מאז פיגועי ה-11 בספטמבר? בריאיון בלעדי ל-@kaisos1987 משדר דובר ארגון הטרור פייסנות – ושולח מסר לעולם: "לא נאפשר להשתמש באדמתנו נגד מדינות אחרות"#חדשותהערבhttps://t.co/wp0JkYdt26 pic.twitter.com/1GrKM4SQPA — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021

وأضاف شاهين أن ”طالبان“ تسعى إلى أن تكون علاقاتها جيدة مع العالم“، وتابع ”هناك الكثير من الدمار في البلاد، لقد عانى الناس في حرب استمرت 20 عاما. نريد المساعدة في إعادة بناء البلاد ونريد أن تكون هناك حرية“.

وعندما سأل المراسل الإسرائيلي المتحدث باسم ”طالبان“ عن مصير الأقليات في أفغانستان، وبينهم ”زبولون سيمانتوف“، وهو آخر يهودي في كابل، قال شاهين ”لا أعرف اليهودي الأخير“، مردفا ”لا نؤذي الأقليات. هناك سيخ وهندوس في البلاد، ويمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية“.

وإجابة عن سؤال كايس حول ما قد يكون وراء تهنئة هنية لطالبان بالسيطرة على كابل، قال شاهين ”إن هنأتنا حماس على الحرية وزوال الاحتلال فهذا جيد، لكن ليس لدينا تعاون مع حماس في أي منطقة. قاتلنا الاحتلال في أفغانستان فقط. أشكر من يهنئنا باستقلالنا“.

وقالت حركة حماس، مساء الاثنين الماضي، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا مع الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، وأشاد خلاله بالأداء السياسي للحركة.

وذكرت ”حماس“ أن ”هنية قدم التهنئة للملا عبدالغني برادر باندحار الاحتلال الأمريكي عن أفغانستان“، على حد قول البيان.

وأضافت حماس في بيان لها أن ”هنية اعتبر زوال الاحتلال عن التراب الأفغاني هو مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي المقدمة منها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين“.