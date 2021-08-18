صحف عالمية: الأفغان يخشون الانتقام رغم اعتدال لهجة طالبان.. وقيود في آسيا بسبب "دلتا"

لا تزال عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد السقوط السريع للحكومة المدعومة من الغرب، والانسحاب العسكري الأمريكي من الدولة عقب 20 عاما من الحرب، تهيمن على تغطية الصحافة العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وأبرزت الصحف أيضا تطورات تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، خاصة سلالة دلتا الجديدة، على بعض الدول الآسيوية التي لجأت إلى تشديد القيود مرة أخرى لمواجهة الجائحة.

رعب في أفغانستان رغم لهجة طالبان

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن حركة طالبان تحاول الالتزام بلهجة معتدلة في الحديث عن مستقبل أفغانستان، في ظل تعهداتها بحماية حقوق المرأة، وفقا للشريعة الإسلامية، إلا أن الأفغان يخشون في نفس الوقت من انتقام الحركة، التي تمت الإطاحة بها من الحكم قبل عقدين، وعادت مؤخرا للسيطرة على مقاليد الأمور.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تعهدت حركة طالبان بحماية حقوق النساء وفقا لإطار الشريعة الإسلامية، وأصدرت عفوا عن كل خصومها، في ظل سعيها لانتهاج لهجة معتدلة، عقب سيطرتها على أفغانستان، ودخول العاصمة كابول“.

وأضافت: ”في أول مؤتمر صحفي للحركة منذ سيطرتها على كابول، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إنهم لن يسعوا إلى الانتقام من المسؤولين الحكوميين، أو الجنود الأفغان، الذين قاتلوهم خلال العقدين الأخيرين“.

وتابعت قائلة: ”تأتي جهود طالبان هذه، لطمأنة الأفغان في ظل استمرار عمليات الإجلاء من العاصمة كابول، بعد المشاهد الفوضوية في المطار يوم الاثنين الماضي، حيث قام الآلاف من السكان المذعورين باقتحام الطائرات في محاولة للهروب من البلاد“.

وأردفت قائلة: ”منذ استعادة السلطة، سعت طالبان إلى استخدام لهجة عامة أكثر اعتدالاً، بإصدار عفو شامل، وتشجيع المواطنين والمسؤولين الحكوميين في كابول على العودة إلى العمل“.

ولكن العديد من موظفي الحكومة في كابول، قالو إنهم تعرضوا هم وعائلاتهم للمضايقات بالفعل، رغم منع طالبان مقاتليها من دخول المنازل.

ونقلت عن موظف حكومي أفغاني قوله، في مقابلة مع الصحيفة البريطانية: ”لقد تعرضت للضرب من قبل مقاتلي طالبان، بعد الانتظار في المطار وعدم وصول الطائرة، كنّا عالقين على إشارة مرورية خلال طريق العودة، ألقوا القبض علينا، واعتدوا علينا بالضرب، واستولوا على كل شيء، أموالي، وجهاز الكمبيوتر الخاص بي، والوثائق التي كانت معي“.

وأضاف الموظف الأفغاني: ”استولوا على سيارتي من المنزل، إنه كابوس، يستولون الآن على كل شيء خاص بالحكومة، ويقولون إن هذه الأشياء أصبحت تابعة لهم“.

وقال هارون رحيمي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية في أفغانستان: ”هناك أسباب منطقية لعدم الثقة في طالبان. لقد أكدت الحركة لفترة طويلة أن أي شخص يعمل لصالح الحكومة يعتبر هدفا مشروعا“.

الاعتراف بشرعية طالبان

من جانبها، قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن العالم ينظر برعب إلى ما يحدث في أفغانستان، ولكنه لا يزال من الممكن أن يعتبر طالبان شريكا شرعيا.

وذكرت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حركة طالبان الشرعية، عندما وقّع اتفاقا معها في العام الماضي، فهل سيتعاون الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه مع الحركة الآن أيضا؟“.

وأضافت: ”يثبت سحب الولايات المتحدة السريع والمذعور لدبلوماسييها ومدنييها وجنودها من أفغانستان، الفشل الذريع للاستراتيجية الأمريكية المستمرة منذ عقود، وينذر بجعل مستقبل أفغانستان كابوسا مروعا، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على النساء الأفغانيات، ونظام التعليم والصحة وحقوق الإنسان“.

وتابعت قائلة: ”ولكن الفترة المظلمة التي تنتظر أفغانستان في ظل حكم طالبان، لا يمكن أبدا أن تستبعد إمكانية بناء علاقات على المستوى الدولي مع الجماعة المتمردة، تلك العلاقات التي من شأنها أن تمنح طالبان الشرعية، وربما تساعد في تخفيف تأثير الضربة المتوقعة على المواطنين الأفغان“.

وأردفت قائلة: ”الولايات المتحدة ليست القوة الوحيدة التي حافظت على علاقات مع حركة طالبان، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن والحركة في الدوحة العام الماضي، إبان ولاية ترامب، فقد استضافت روسيا والصين هذا العام ممثلين عن الحركة، وأجرتا محادثات حول بناء وتعزيز العلاقات الاقتصادية قبل انسحاب القوات الأمريكية“.

وأوضحت: ”من الصعب تخيل أن بايدن الذي جعل الحفاظ على حقوق الإنسان واحدة من أبرز أولوياته، سوف يحتضن فجأة قيادات طالبان. لكن الرئيس الأمريكي إذا كان مستعدا للحوار مع الحوثيين في اليمن، ويسعى لإجراء مفاوضات مع إيران بشأن قضايا خارج الاتفاق النووي، فإنه لا يمكن استبعاد تفكيره في التعاون مع طالبان، حتى لو كان ذلك يستهدف محاولة تقليل الضرر الواقع على الأفغان“.

دول آسيوية تفرض قيودا لمواجهة سلالة دلتا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن دولاً آسيوية تعرضت لموجة سلالة دلتا، تقوم بتشديد القيود على الحركة، في محاولة لكبح جماح تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد مجددا.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تقوم حكومات في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بتشديد القيود على الحياة اليومية والسفر، حيث فشلت حملات التطعيم البطيئة في وقف انتشار العدوى بسلالة دلتا“.

وأضافت: ”تأتي تلك القيود الإضافية في الدول والأقاليم التي كانت أكثر نجاحا بشكل عام من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في مكافحة فيروس كورونا، حيث فرضت بعض تلك الدول قيوداً إلزامية على الحركة العامة، بينما طالبت دول أخرى مثل اليابان بخطوات تطوعية، واعتمدت على ارتداء الأقنعة الطبية على نطاق واسع“.

وتابعت قائلة: ”لا تمثل تلك الإجراءات أخبارا سيئة، حيث بلغت الوفيات في اليابان مع اكتمال تطعيم الأشخاص فوق 65 عاماً، حوالي ربع مستوى الذروة في مايو الماضي، كما أن عدد الوفيات في كوريا الجنوبية أقل من الذروة السابقة“.

وأوضحت: ”إلا أن مستوى العدوى المرتفع لسلالة دلتا، التي تنتشر بشكل خاص في صفوف الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح، تسبب في تفشٍ غير مسبوق للفيروس“.