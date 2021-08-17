العثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلات طائرة أقلعت من كابول

قالت القوات الجوية الأمريكية، الثلاثاء، إنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلات طائرة سي-17 تابعة لها، أقلعت من العاصمة الأفغانية كابول، وسط فوضى سيطرة حركة طالبان على المدينة.

وقالت القوات، في بيان لها، إن الطائرة هبطت في مطار كابول، يوم الإثنين، وأحاط بها مئات المدنيين الأفغان.

وأضافت: ”في ضوء الوضع الأمني المتدهور بسرعة في المنطقة المحيطة بالطائرة، قرر طاقم الطائرة سي-17 مغادرة المطار بأسرع وقت ممكن“،

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، يوم الإثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة؛ ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء، مع تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيًا إلى الفرار، ومِن بينهم مَن تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن شخصًا واحدًا سقط فيما يبدو من الطائرة أثناء الإقلاع.

وقال مسؤول أمريكي إن ”القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لردع الأشخاص الذين حاولوا شق طريقهم نحو رحلة جوية عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، وموظفي السفارة“.

وأفادت أنباء بمقتل 5 أشخاص على الأقل في الفوضى التي أدت إلى توقف رحلات الإجلاء.

وقال شاهد إنه لم يتضح إن كانوا قُتلوا بالرصاص أم خلال التدافع. وقال مسؤول أمريكي لـ“رويترز“ إن القوات الأمريكية قتلت اثنين من المسلحين هناك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن هناك مؤشرات على إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي.

وغيرت طائرة إجلاء ألمانية مسارها، واتجهت إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لأنها لم تتمكن من الهبوط في كابول. وحلقت طائرة أخرى فوق المدينة رغم أن السلطات قالت في وقت متأخر، يوم الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية هبطت لإجلاء أجانب وموظفين أفغان.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستوفر ممرًا آمنًا للمدنيين للوصول إلى المطار في أفغانستان.

وأضاف سوليفان أيضًا في إفادة إخبارية بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية الإجلاء في كابول يمكن أن تستمر، حتى 31 آب/ أغسطس، وأنها تتحدث مع طالبان عن الجدول الزمني المحدد لذلك، وكيف سيتم تنفيذه.