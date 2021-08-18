"لوموند": أوروبا منزعجة من عودة "طالبان" وتعتبرها تهديدا للأمن القومي

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن ”الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، التي وقعت بأيدي حركة طالبان، وضع الأوروبيين في مأزق، وينذر بتحول البلد إلى ملاذ للمتشددين؛ ما من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأوروبي“.

ويرصد التقرير ”ردة فعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد تطورات الوضع في أفغانستان“، مشيرا إلى أنها ”تنسق تحركاتها في مواجهة عودة طالبان“ إلى السلطة والعواقب الناجمة عن هذا التطور، حيث يعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، الثلاثاء“.

ووفق التقرير، ”تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نقطة تحول تاريخية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الساحة الدولية، بينما ترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مشتركا للأزمة يوم الاثنين، وهو الثالث في أربعة أيام، ودعا الغرب إلى تبني جبهة موحدة لمنع أفغانستان من أن تصبح _مرة أخرى_ أرضا خصبة للإرهاب“.

ووصف وزير الدفاع البريطاني بن والاس عودة طالبان إلى السلطة بأنها ”فشل للمجتمع الدولي“.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ”هذا تطور مرير للغاية، مرير ودراماتيكي وفظيع، خاصة بالنسبة للشعب الأفغاني“.

ويوضح التقرير أن ”الأوروبيين يخشون قبل كل شيء أن تصبح الإمارة الإسلامية في أفغانستان _كما أعاد حكام كابول الجدد تسمية البلاد_ مرة أخرى ملاذا للمتشددين بعد عشرين عاما من رفضهم تسليم زعيم القاعدة أسامة بن لادن، المسؤول عن هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر“.

وينقل التقرير عن ماكرون قوله إن ”الجماعات الإرهابية موجودة في أفغانستان، وستسعى إلى الاستفادة من زعزعة الاستقرار، وفي هذا الصدد سنفعل كل شيء حتى تتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بشكل فعال؛ لأن مصالحنا مشتركة“، وفق تعبيره.

واتفق الرئيس الفرنسي، قبل ذلك بقليل، مع بوريس جونسون على اتخاذ مبادرات في هذا الاتجاه داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، ”تخشى فرنسا وجيرانها الأوروبيون من موجة هجرة جديدة تضاهي تلك التي حدثت عام 2015 بسبب الحرب في سوريا“، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن ماكرون قبل وقت قصير من خطابه تحدث إلى ميركل، وكان الموضوع شديد الحساسية، إذ أعلن عن مبادرة مشتركة مع برلين، لأن ”أوروبا وحدها لا تستطيع تحمل تبعات الوضع الحالي على صعيد الهجرة.. وسيشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إجراء اتصالات مع دول العبور، مثل: باكستان، وتركيا، وإيران“.

وعلى صعيد التعاطي مع ملف هجرة الأفغان إلى أوروبا، قال التقرير إنه ”كان من المقرر أن يعالج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضايا في وقت مبكر من الثلاثاء، خلال اجتماع عاجل عن بعد، وكمقدمة لذلك قالت 25 دولة عضوا و 40 دولة أخرى إنها مستعدة لمساعدة الشعب الأفغاني الذي يستحق العيش بأمان وأمن وكرامة“، ولم تنضم المجر وبلغاريا إلى هذا البيان، ولم يتم تقديم أي تفسير رسمي، لكن يمكن تفسير ذلك على أنه علامة على رفضهم فتح الباب أمام اللاجئين الأفغان“.

ويشير التقرير إلى أنه بينما كانت صور الاكتظاظ والتدافع على مدرج الطائرة في مطار كابول صادمة، لا يزال مصير الأفغان الذين عملوا مع الوفد الأوروبي غير واضح بشكل خاص، إذ لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بأي اختصاص في شؤون الهجرة، وبالتالي لا يمكنه إصدار تأشيرات، لذلك فإن من النقاط المطروحة في اجتماع اليوم هو إقناع الدول الأعضاء بمشاركة استقبال بضع مئات من الأشخاص.

وأكد ماكرون إرسال طائرتين عسكريتين وقوات خاصة لتنفيذ هذه العمليات، وشكر القوات الأمريكية التي ما زالت تؤمن مطار العاصمة الأفغانية على تعاونها، مشددا على أنه ”واجب وكرامة“ فرنسا أن ترحب بهؤلاء الأفراد، وقد لجأ ما يقرب من 800 شخص بالفعل إلى الأراضي الفرنسية.

ويقول التقرير إنه ”على نطاق أوسع، سيتعين على الاتحاد الأوروبي فحص مقاربته لنظام طالبان.. وبما أن أفغانستان هي المستفيد الأكبر من مساعدات التنمية الأوروبية، فإن الوزراء سيقيّمون إلى أي مدى يمكنهم استخدام هذا النفوذ للتأثير على الوضع، وإرسال رسالة حازمة بشأن مسألة احترام حقوق الإنسان وخاصة النساء والأقليات، وسيكون من الضروري _أيضا_ معرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تقديم الدعم المالي للسكان من خلال المنظمات غير الحكومية دون الاستيلاء على هذه الأموال من قبل السلطة الجديدة، وهي قضية معقدة“، وفق تعبيره.