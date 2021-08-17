أكاديمي إيراني: عودة طالبان للسلطة في أفغانستان المجاورة تصعّد خطر الصراع "السني الشيعي"‎‎

اعتبر أكاديمي إيراني أن سيطرة حركة ”طالبان“ على السلطة في أفغانستان المجاورة لإيران تصعّد ”خطر الصراع السُّني الشيعي“، وذلك في ظل التعارض المذهبي بين الحركة المتشددة والجمهورية الإسلامية.

وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ”ستراير“ الأمريكية، الدكتور رسول نفيسي إن ”إيران تستعد في المرحلة الراهنة للتعامل مع ظهور حكومة سُنية البنية على حدودها الشرقية بزعامة طالبان، إذ إن هذه الحكومة المقبلة تحمل في طياتها مخاطر أبرزها إحياء الصراع السُّني الشيعي“.

وأضاف نفيسي في تصريحات للإذاعة الفرنسية بنسختها الفارسية، أن ”الجوار بين طالبان السُنية وإيران الشيعية قد يؤدي إلى صدامات خطيرة بين الطرفين، ومنها على سبيل المثال إحياء الخلافات القديمة بين أفغانستان وإيران على نهر هيرمند الحدودي“.

وردًا على كواليس الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، وما يُثار حول عقد صفقة بين واشنطن وطالبان، رجّح الأكاديمي الإيراني أن ”الأمريكيين قد أخذوا تعهدات من طالبان بعدم السماح بدخول عناصر تنظيمات، مثل: داعش، والقاعدة، إلى الأراضي الأفغانية“.

ويرى الدكتور نفيسي في ذات الوقت أنه ”من المستبعد أن تلتزم طالبان بهذه التعهدات، شأنها في ذلك شأن النظام الإيراني“.

ووصف التطورات الأخيرة في أفغانستان بـ ”الكارثة السياسية“، معتبرًا أن الأوضاع الراهنة للأفغان تشبه إلى حد كبير ”حرب فيتنام“، ومشهد انسحاب القوات الأمريكية من سايغون.

ويتزامن تحذير الأكاديمي الإيراني من تصاعد خطر الصراع السُّني الشيعي على الحدود الإيرانية الأفغانية، مع الإعلان مؤخرًا عن تأسيس جماعة مسلحة جديدة في أفغانستان باسم ”الحشد الشيعي“، وسط حديث إعلامي إيراني رسمي بأن تأسيس هذه القوات يأتي لمواجهة حركة ”طالبان“.

وكشفت صحيفة ”جمهوري إسلامي“ الإيرانية الحكومية في تقرير سابق أن ”جماعة باسم الحشد الشيعي أعلنت عن تأسيسها ضمن جهود حشد الشعب الأفغاني للتصدي لاحتلال بلادهم على يد العناصر الإرهابية لتنظيم طالبان“. وفق قولها.

وبحسب مراقبين، فإن إيران تتمتع بعلاقات جيدة مع حركة طالبان على المستوى السياسي، رغم الاختلاف المذهبي بين الطرفين، خدمة لهدف مشترك بين طهران والحركة وهو إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكانت إيران قد استضافات لأكثر من مرة وفودًا لحركة طالبان بشكل رسمي، حيث شارك في اللقاءات مسؤولون إيرانيون كبار، منهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وذلك في إطار التباحث حول مستقبل العملية السياسية الأفغانية.